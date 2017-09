Sahuquillo (PSOE) pide a PP "frenar los insultos" del portavoz en Cuenca y 'populares' le acusan de buscar protagonismo

13/09/2017 - 10:48

El edil acusado de "sucesivas faltas de respeto" le pide al socialista que defienda también a su concejal "en las barras de bar"

CUENCA, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Cuenca y diputado nacional por la provincia, Luis Carlos Sahuquillo, ha pedido al presidente provincial del Partido Popular, Benjamín Prieto, que "frene los insultos y desprecios que llevan sucediéndose" en el Ayuntamiento capitalino, considerando "intolerables" las "sucesivas faltas de respeto" que a su juicio vierte el concejal José Ángel Buendía; extremo al que el Grupo Municipal Popular ha replicado que lo que intenta el dirigente socialista es "buscar protagonismo".

Este cruce de acusaciones llega después de que en el pleno de este martes, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuenca José Ángel Buendía se dirigiera a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, María Jesús Gómez, sugiriendo que su Grupo Municipal le había enviado a visitar la reciente Feria del Stock 'Stockalia' celebrada recientemente en la capital conquense para ofrecerla "de saldo".

Durante una moción del PP que pretendía sacar adelante sendas operaciones de renting para mejorar dos instalaciones deportivas de la localidad, el edil del PP replicaba a una intervención previa de la portavoz socialista señalando: "Siempre he pensado que eras mala persona y lo sigues demostrando. Pensaba que te habían llevado a ofrecerte de saldo a la Feria del Stock", palabras que han merecido la protesta de la concejal del PSOE.

En este punto, el alcalde de la localidad, Ángel Mariscal (PP), llegó a intervenir para decirle al concejal de su bancada que "esos descalificativos sobre las personas no proceden", tras lo que ha pedido un receso en la sesión plenaria.

PAGE TOMA PARTIDO

Incluso el presidente autonómico, Emiliano García-Page, se ha pronunciado ante este episodio a través de la red social Twitter, donde ha compartido un post de la cuenta creada para apoyar su candidatura a la reelección como presidente autonómico con el video de lo ocurrido en el pleno de la capital conquense, comentando al respecto: "No estamos en política para dar esta imagen. Respeto".

Ante esta afirmación de García-Page, ha sido el propio alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, quien ha contestado por la misma vía al presidente regional que el concejal "se ha disculpado por ello". "El Grupo que esté libre, que tire la primera piedra".

LAS EXPLICACIONES DEL CONCEJAL

El concejal José Ángel Buendía explicaba a Europa Press momentos después de finalizar el pleno que desde el Grupo Municipal Socialista llevan "tiempo provocando" tanto al equipo de Gobierno como a los técnicos municipales, "faltando al respeto".

En todo caso, ha insistido en que ha pedido disculpas por su comentario, si bien aclaraba que la intención del mismo era dar a entender que era el "discurso" de la concejal socialista el que "nadie compra ni a precio de saldo" ni en la Feria del Stock, un comentario que asegura no tener preparado.

"No es para tanto. Tienen la piel demasiado fina después de dedicarse a provocarnos. Me he disculpado porque no debería haber entrado", ha dicho Buendía, quien ha pedido al socialista Luis Carlos Sahuquillo que si quiere defender a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, debería hacerlo también "en las barras de bar, donde la pone bastante mal".

EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR LAMENTA LA "INTROMISIÓN" DE SAHUQUILLO

De otro lado, el Grupo Municipal Popular ha emitido en la mañana de este miércoles una nota de prensa en la cual lamentan las "intromisiones" de Luis Carlos Sahuquillo, al cual tachan de "intentar buscar protagonismo" en el pleno municipal ya que consideran que "no es capaz de lograrlo" en el Congreso de los Diputados, donde desempeña su labor.

Para los ediles 'populares' las "intromisiones" de Sahuquillo en los asuntos del Pleno "son intolerables". "En primer lugar porque él no asiste a los debates y no es testigo de lo que se trata en ellos, lo cual queda de manifiesto en las notas que hace públicas cuando aún no ha finalizado el pleno. De ellas se desprende que habla de oídas, es por eso que sus afirmaciones son erróneas, inexactas y sacadas de contexto".

"La parcialidad de sus apreciaciones sobre el pleno es más que evidente, puesto que sólo refleja lo que le interesa, es decir dejar en mal lugar al equipo de Gobierno cuando éste resuelve las tensiones propias del debate político de la forma más correcta y democrática, como corresponde al normal desarrollo de las instituciones", aseguran desde el Grupo Municipal Popular.