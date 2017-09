Cataluña. rivera responde a unidos podemos que no pueden trasladar sus problemas a los demás

13/09/2017 - 10:25

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, respondió este miércoles a Unidos Podemos que no pueden trasladar sus contradicciones y sus problemas internos a los demás partidos, como cree que pretenden hacer al reclamar la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para hablar sobre Cataluña.

Preguntado en los pasillos del Congreso de los Diputados por esa petición de comparecencia anunciada por el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, Rivera subrayó que su prioridad ahora es que el poder legislativo exprese su apoyo al Ejecutivo y al Poder Judicial frente al "golpe a la democracia" en Cataluña, para lo cual han presentado una proposición no de ley que se debatirá la próxima semana.

"Lo que no vamos a hacer es un show", dijo, con intervenciones como las que suelen protagonizar los portavoces de Podemos o de ERC. Para eso, aseguró, "no hace falta perder mucho tiempo".

Rivera subrayó que la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, tiene "un lío tremendo" sobre la labor de los Mossos d´Esquadra, y que sus líderes en Cataluña defienden el derecho a decidir. Están queriendo gobernar España, denunció, pero a la vez defienden "el golpe a la democracia".

Alertó a Podemos de que no puede "trasladar sus problemas a los demás" y que no se puede aspirar a gobernar España sin defender la Constitución, a los alcaldes que se están "jugando el tipo" para preservar la legalidad o a los funcionarios. "Las contradicciones de Podemos no pueden ser un problema para España", sentenció.

Rivera pidió además no "perder mucho tiempo" en hablar "de lo que no puede pasar", como es el referéndum, reflexionando sobre si se debe votar o no o si se debe ir a las mesas o no. Es un acto ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional, argumentó, y no se puede "dar ningún tipo de validez a lo que ocurra" ya que todo es un "montaje" para declarar la independencia.

Se mostró convencido de que no habrá referéndum ni independencia, y por ello restó importancia también a la advertencia de multinacionales sobre la posibilidad de abandonar Cataluña.

