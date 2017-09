Puig: "La Comunitat es más prospera, justa y respetada" y "ya no es invisible en España"

13/09/2017 - 11:34

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado este miércoles que ahora la Comunitat Valenciana es "más justa, próspera y respetada" y ha pasado de ser "invisible en España a ser un actor importante", aunque ha admitido que su ejecutivo "no está inmunizado contra el error" ni tiene la "arrogancia" de los "gobernantes de tiempos pasados" que "tantos problema han traído a esta tierra".

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha avanzado el presidente de la Generalitat durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Comunitat Valenciana en el que ha incidido en que ahora los ciudadanos valencianos "viven mejor que en julio de 2015", cuando tomó posesión el Gobierno del Botànic.

En este sentido, ha indicado que más de 21.000 personas han recuperado su derecho a la salud después de estar "excluidos y diferenciados entre nacionales y extranjeros en la salud" cuando "son personas". También ha destacado que ahora 915.00 pensionistas o 400.000 niños ya no pagan por sus medicinas y no tienen que abandonar sus tratamientos.

"Quiero decir con toda la determinación a todos lo afectados, a esas familias y pensionistas que seguirán teniendo acceso gratuito a sus medicinas", ha subrayado para señalar que no entiende el recurso del Gobierno contra la sanidad universal impulsada por su ejecutivo.

Tras enfatizar que más de 50.000 familias cuentan con una renta garantizada de ciudadnía, que ahora 12.000 familias tienen acceso a una ayuda contra la pobreza energética o que 5.000 personas mayores ya no pagan en los centros de día de los que habían tenido que ir, ha remarcado que la suma de todas esas familias ha hecho que en solo dos años la Comunitat valenciana "ha rebajado la pobreza en más de cuatro puntos, mientras que en el conjunto del Estado se ha reducido solamente un 1,3 puntos".

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Para Puig, la prosperidad de la Comunitat se materializa en que se ha producido una reconstrucción económica que parte de un escenario político de "estabilidad, honradez y diálogo" y que ha conllevado resultados positivos como un crecimiento superior que la economía española, que la producción industrial haya aumentado en estos dos años "el doble que en el conjunto de España o que las exportaciones valencianas superaran los 28.500 millones de euros y visitaran la autonomía unos 7,8 millones de turistas".

Todo ello, ha puesto en valor el 'president', ha hecho que "la tasa de paro sea la más baja desde 2009 y que desde el inicio de legislatura más de 120.00 valencianos hayan encontrado un puesto de trabajo gracias al esfuerzo conjunto de empresas y trabajadores".

En su discurso, Puig también ha destacado que la Comunitat que antes era "sinónimo de irregularidad" en Europa, ahora "ha recuperado la confianza perdida". "Ahora la voz de los valencianos empieza a escucharse y no solo hemos roto nuestra invisibilidad, sino que hemos liderado propuestas de reforma en la Conferencia de Presidentes o en las conferencias sectoriales", ha manifestado para indicar que la Comunitat ha pasado de estar "en la cola de todos los indicadores a liderar el desarrollo y de ser invisible en España a recuperar la confianza perdida".

No obstante, ha admitido que no hay "triunfalismos" porque todavía hay más de 398.000 personas en paro. "Ahora bien, ya no contemplamos estas cifras desde la desesperanza, sino que nos animamos a seguir trabajando para estar cada vez más cerca de la Comunitat que podemos y queremos ser", ha apuntado.