Hernando cree que el ofrecimiento del PP para aprobar los presupuestos de 2018 "no es sincero"

13/09/2017 - 12:03

El portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, se ha mostrado seguro este miércoles de que el "ofrecimiento" del PP para apoyar los presupuestos del próximo año a cambio de que el Gobierno baje los impuestos y cese al vicepresidente segundo, José García Molina, de Podemos, "no es sincero".

TOLEDO, 13 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana, Hernando ha incidido, además, en que los 'populares' "tuvieron una oportunidad" para demostrar ese apoyo "y no quisieron aprovecharla para plantear ideas en positivo".

Por el contrario, "decidieron una alternativa completamente distinta, que es la de instalarse en la radicalidad, instalarse en la rabieta permanente, incluso rozando una actitud que a muchos nos produjo sensación de ridículo colectiva", ha reconocido el portavoz, que ha asegurado que el Gobierno se v a centrar "en bajar las listas de espera de sanidad y dependencia" y no en si aumenta "la lista de ceses y dimisiones" que pide el PP.

REGANTES Y GASOLINERAS

De otra parte, Hernando ha comprometido "todo" el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha "después de tanto agravio comparativo" a los regantes de la cabecera del Segura, que han denunciado que el Estado pretende llevar a cabo un "expolio" de los recursos hídricos del sureste albaceteño al aprobar de "urgencia" unas obras de emergencia en los pozos de sequía ubicados en Hellín, y ha especificado que pueden contar con ese apoyo "incluso presencial".

"Estamos en el mismo lado, no creemos que sea una lucha o enfrentamiento", ha comentado Hernando, que se ha remitido al "diálogo" que se abrió en la Conferencia de Presidentes de enero, donde incluso Murcia se comprometió a aceptar ese diálogo, apuntando que "cuando se acabe el agua, y en menos de dos años no quedará ni una sola gota de agua, se acaba para castellano-manchegos, murcianos y valencianos", y destacando que "no es un problema de territorio sino de personas".

Finalmente, ante la petición a la Junta por parte de los sindicatos UGT y CCOO Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Facua Castilla-La Mancha y la Federación de Empresarios de Estaciones de Servicio de C-LM (Fecamaes), pidiendo que las estaciones de servicio de la región tengan al menos una persona atendiendo, el portavoz ha indicado que este es un tema que el Gobierno está "mirando" y "próximamente" podrá comentar algo al respecto.