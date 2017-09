Cataluña. carmena ve "correcto" suspender el referéndum pero reclama diálogo

13/09/2017 - 11:48

- Suspende el acto de Matadero aunque el juez, del que elude comentar su ideología, acepte las alegaciones del Ayuntamiento

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó este miércoles que "personalmente" considera que "es correcto haber suspendido el referéndum" de autodeterminación de Cataluña, como ha hecho el Tribunal Constitucional, pero apeló a la primera sentencia sobre el proceso soberanista, de 2014, para reclamar diálogo y "un debate general sobre la estructura territorial de nuestra querida España".

Carmena hizo estas declaraciones tras la presentación de un plan para ajardinar edificios municipales, al preguntársele por la sentencia de ayer del Tribunal Contencioso Administrativo número 3 de Madrid que ordenó la suspensión cautelar del acto en defensa del derecho a decidir inicialmente previsto para el próximo domingo en un espacio de titularidad municipal de Matadero.

La alcaldesa abundó en la línea de lo ya expresado ayer por la portavoz el Gobierno municipal, Rita Maestre, al conocer la sentencia. Subrayó que se trata de "una medida cautelar" dictada sin haber escuchado las alegaciones del Ayuntamiento, que éste cumplirá "rigurosamente, como no podía ser menos".

Por ello, indicó, "se interrumpe la cesión" del espacio para el acto 'En Madrid por el derecho a decidir' y "no se celebrará en los locales del Ayuntamiento el acto que pedía esa entidad", La Comuna, de cuyo nombre no se acordó. También reiteró que la sala de Matadero se solicitó sobre el derecho a decidir en general y no sobre el referéndum, pues se pidió antes de su convocatoria.

"Aunque acatamos religiosa y escrupulosamente la suspensión cautelarísima, vamos a presentar alegaciones", certificó como ayer Maestre, y quiso suponer que si el juez ha tomado esta medida es porque, al no haber escuchado al Ayuntamiento, "no ha tenido conocimiento del contenido de lo que iba a ser ese acto". En todo caso, fuentes municipales aclararon que el acto no se celebrará aunque el juez acepte las alegaciones, para no seguir profundizando "en lo que nos separa" .

Carmena no quiso hacer ninguna valoración acerca del juez José Yusty, de quien se ha publicado que en comentarios privados arremetió contra la independencia de Cataluña e incluso contra el aspecto de ediles de Podemos en grandes ciudades españolas. "Hay que aceptar que los miembros del poder judicial tienen sus propias opiniones, su ideología, sus visiones de la política. Entiendo que, tenga las opiniones que tenga, no por ello se impide que ejerza bien su magisterio. Hay que hacerlo conforme a la doctrina judicial imperante".

ORDEN ALEATORIO DE JUECES

Además, dijo suponer que el PP no conocía que su recurso contra el acto del domingo recaería en este juez, dado que los casos se reparten por "riguroso orden aleatorio" entre los instructores.

No obstante, Carmena explicó las alegaciones indicando: "Discrepamos porque creemos que no está apoyado en toda la doctrina del Tribunal Constitucional". Y en este sentido recordó la sentencia de 2014 del TC, la primera en que abordó el proceso soberanista, en la que admitía que se cuestionara la legalidad constitucional aunque establecía que cualquier reforma de la Carta Magna para contemplar la autodeterminación tenía que seguir los procedimientos fijados por la misma. "Esta sentencia habla de la necesidad del diálogo", remarcó.

En palabras de Carmena, aquella resolución decretó que "caben todo tipo de debates dentro del marco constitucional de cuestionar la demarcación territorial" de España.

Por eso, le parece "importante distinguir un acto incuestionable", como es la prohibición del referéndum ("Considero que es correcto haber suspendido el referéndum", declaró, aunque precisó que de momento "no es ilegal", sino que sólo está suspendido cautelarmente tras el recurso del Gobierno español) de "otra cosa muy diferente", como es "que se sigan escuchando las opiniones de los que entienden que tiene que haber un debate general sobre la estructura territorial de nuestra querida España".

En este sentido, barrunta que la prohibición del acto de Matadero "no sería una opinión unánime entre los juristas", y que "habrá juristas que coincidirán en que en estos momentos complejos" para España es importante "reforzar los derechos fundamentales", como los de expresión y reunión, y "que se utilicen para salir de esta crisis".

13-SEP-17

