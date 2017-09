Marín (Cs) avisa de que su propuesta del millón exento en Sucesiones "no admite rebaja" y dice que "no es optimista"

13/09/2017 - 12:19

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha advertido este miércoles de que la propuesta que realiza su grupo a la Junta de Andalucía de elevar al millón de euros el mínimo exento en el impuesto de Sucesiones y Donaciones "no admite rebaja", y al respecto de esta cuestión ha apuntado que "no es optimista" acerca de alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Marín a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz y un día después de que el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, asegurase este martes que "habrá acuerdo" con Cs --socio de investidura del PSOE-A-- sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y sobre el Presupuesto de la comunidad para 2018.

Marín ha remarcado que "no hay acuerdo" aún entre el partido naranja y los socialistas, e incluso ha señalado que "no" es "optimista" en relación a la posibilidad de que los socialistas acepten la reivindicación relativa al millón de euros exento, si bien ha anunciado que va a "seguir peleando por ello" porque es su "obligación", dejando claro que no está "dispuesto a ceder".

El dirigente de Cs ha agregado que no es optimista porque lleva "una semana esperando una contestación" de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, con quien se reunió el martes de la semana pasada para abordar esa posible reforma del impuesto de Sucesiones, que el partido naranja exige para negociar con los socialistas el próximo Presupuesto de la Junta para 2018.

Marín ha indicado que "ésta no es una cuestión de cifras, sino de justicia social" y de "dignidad", y que la propuesta de Cs "no admite rebaja". En ese sentido, ha apuntado que tiene "la sensación" de que probablemente desde el Gobierno andaluz les quieran hacer "una oferta", pero ha pedido a la Junta que si ésa es su idea, que "se lo ahorren, porque no se lo vamos a aceptar".

Marín ha comentado también que en el PP-A "están muy cabreados" con Cs en relación a este asunto porque los 'populares' "no van a poder" conseguir lo que pretende la formación naranja, ya que "están instalados en la confrontación" y realmente "no les importa el impuesto".

"Al PP le duele que no sean capaces de tener un modelo para todo el país, y que un grupo que ha llegado nuevo al Parlamento" andaluz --en alusión a Cs--, "a través del debate y la estrategia política, pueda conseguirlo", ha comentado Marín, que ha defendido que "siempre" han tenido "abierta" la puerta al PP.

EL IMPUESTO QUEDARÍA "ELIMINADO DE FACTO"

Además, el líder de Cs en Andalucía ha asegurado que si la propuesta de Cs de dejar exento del tributo hasta un millón de euros por heredero, "el impuesto de Sucesiones, de facto, se habrá eliminado en Andalucía" y "sólo pagarán los que tengan mucho".

Al hilo, Marín, que ha señalado que el PSOE está "agarrado a una ideología" en esta cuestión y "a un electorado interno", ha enfatizado que en Andalucía "no se puede eliminar" el impuesto de Sucesiones porque depende de una ley orgánica a nivel nacional.

"Si el PP pretende eliminar el impuesto de Sucesiones" en Andalucía "es que pretende saltarse la ley", ha sentenciado Marín, que ha precisado que el tributo sí "se puede eliminar de facto si el PSOE-A acepta y aprueba" la propuesta de Cs.

En todo caso, Marín también ha indicado, a preguntas de los periodistas, que, al margen de lo relativo a este impuesto, desde Cs también plantean otras reivindicaciones para volver a apoyar los Presupuestos de la Junta --como hicieron con los de los ejercicios 2016 y 2017--, como las de priorizar las inversiones en partidas como sanidad y educación, insistir en "una reforma sobre las órdenes en materia de autónomos y empleo", reclamar "una serie de inversiones que consideramos necesarias para los sectores productivos", "seguir apostando por la creación de empleo con los emprendedores" y "dotar de más recursos a la Formación Profesional".