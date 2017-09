UPN pide a Domínguez "una explicación urgente" sobre los "graves problemas" en el servicio de Hematología

13/09/2017 - 12:16

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha reclamado al consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, "una explicación urgente" ante los "graves problemas" en el programa de trasplantes de médula ósea del servicio de Hematología del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN).

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa convocada este miércoles en la sede de UPN, Sayas ha explicado que su grupo ha tenido acceso a dos informes internos del Servicio Navarro de Salud (SNS) "preocupantes" que "ponen en evidencia graves problemas en el resultado del programa de trasplantes de médula ósea y también en el funcionamiento del propio servicio de Hematología del Complejo Hospitalario de Navarra".

Una situación, según UPN, que "obliga a una explicación urgente" por parte de consejero de Salud, Fernando Domínguez. Además, Sergio Sayas ha solicitado que se pongan a disposición de su grupo "todos los informes que el SNS tenga en su poder relativos al servicio de Hematología y al servicio de Trasplantes".

En el primero de estos informes, fechado el 17 de julio y firmado por la jefa de sección de Gestión, Información y Evaluación del CHN, ha explicado Sayas, se concluye que las tasas de supervivencia del trasplante de médula ósea entre 2014 y 2016 "son significativamente menores que en el periodo 2009-2013 y son también significativamente menores que en otro servicio de Hematología próximo geográficamente". Además, señala que "aunque es necesario un estudio más detallado, las diferencias observadas no parece que puedan ser explicadas porque la población del segundo informe sean una población de mayor riesgo", ha precisado Sayas.

Un informe que "pone de relieve los problemas por los que está pasando el servicio de Hematología del CHN" y a raíz del cual, según UPN, el Gobierno de Navarra convocó el 3 de agosto una reunión para "paralizar el programa de trasplantes" que "se produce sin que sea convocada la jefa del servicio de Hematología del CHN, que es la persona que acaba de presentar su dimisión".

"No parece razonable que en una reunión de estas características, en la que se va a paralizar el programa de trasplantes, que es una de las actividades fundamentales del servicio de Hematología, no se cuente con la persona responsable del servicio", ha remarcado Sayas. "Lo cual nos lleva a pensar que, además de las causas personales que se han esgrimido para su dimisión, hay otro tipo de razones por las que al consejero le pediremos explicaciones" porque "no parece que haya una buena sintonía entre la dirección y el servicio de Hematología", ha añadido.

Según UPN, la paralización del programa de trasplante de médula ósea fue revocada tras un segundo informe, realizado por dos facultativas del servicio de Hematología el 21 de agosto, en el que "contradicen con otras cifras" el primer informe.

Una decisión que "carece de la prudencia necesaria", ha recalcado Sergio Sayas, que ha confiado en que el Ejecutivo foral "tenga los análisis necesarios para, en un periodo de tiempo tan breve, tomar dos decisiones opuestas, y volver a retomar el programa de trasplante de médula ósea con la suficiente efectividad y seguridad para los pacientes".

Por todo ello, UPN preguntará a Domínguez "en base a qué toma esta decisión", "si le parece suficiente tener dos informes internos contradictorios" y si ha pedido informes externos. Además, le pedirán explicaciones sobre el funcionamiento del servicio de Hematología.

Sayas ha acusado al Gobierno de Navarra de haber "intentado ocultar" esta cuestión ya que su grupo ha tenido acceso a esta información "no porque el Gobierno nos lo haya facilitado". En este sentido, ha explicado que el pasado lunes, tras conocerse la dimisión de la jefa de Hematología, mantuvo una reunión con el consejero Domínguez que "me dio una información parcial y no me facilitó ningún informe".

"Si el Gobierno hubiera tenido una voluntad de transparencia habría convocado a este grupo parlamentario para explicarle la situación, poner encima de la mesa los informes y explicar las decisiones que se han tomado y en base a qué", ha concluido.