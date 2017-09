El sector aeronáutico triplica su facturación hasta 2.400 millones y duplica su empleo hasta los 60.000 en diez años

13/09/2017 - 12:24

IDEA presenta nuevas órdenes de incentivos con ayudas que alcanzan su máxima intensidad para proyectos que radiquen en parques tecnológicos

LA RINCONADA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha destacado este miércoles que el sector aeronáutico sigue siendo uno de los pilares de la industria andaluza, ya que en la última década ha triplicado su facturación, hasta alcanzar los 2.400 millones, y ha duplicado su empleo hasta situarse en los 14.500 puestos de trabajo directos y los 45.000 indirectos.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas durante su visita al Centro Avanzado de Tecnologías Aerospaciales (Catec) ubicado en el Parque Tecnológico Aerospacial de Andalucía (Aerópolis), en Sevilla. "La visita es una oportunidad para conocer de primera mano una industria aeroespacial, que se encuentra a la vanguardia de Andalucía", ha subrayado.

Carnero ha garantizado a las empresas del sector aeronáutico que el Gobierno andaluz "continuará trabajando al cien por cien" para apoyar a este sector en los retos que tiene que afrontar, entre los que situó por ejemplo los avances en cuanto a la factoría del Futuro o la Industria 4.0, y la fuerte expectativa de negocio que ofrecen la fuerte demanda de drones, con unas previsiones solo en Europa de generación de 18.000 empleos y un volumen e negocio de 11.000 millones.

El consejero de Empleo ha recordado que Andalucía sigue siendo uno de los tres polos aeronáuticos más importantes de Europa, y que el crecimiento anual de un diez por ciento que acumula el sector en Andalucía se está viendo reforzado por las exportaciones, que sólo en Sevilla aumentaron un 96 por ciento en el primer semestre hasta situarse en los 1.100 millones de euros.

Con respecto a Catec, el consejero ha recordado que se trata del único centro tecnológico de España dedicado exclusivamente al sector aerospacial, y que cuenta con 60 ingenieros y doctores que trabajan en las tecnologías más avanzadas de fabricación para que la industria andaluza "no solo no se quede atrás, sino que no abandone nunca la vanguardia en el sector aeronáutico a nivel mundial".

Según ha explicado el consejero, Catec es un "claro ejemplo" de cómo la colaboración público-privada puede dar "sus mejores frutos", y ha valorado que en sus nueve años de existencia haya conseguido liderar la investigación europea en el sector y en segmentos como los drones, la automatización y la robótica avanzada.

El consejero ha resaltado que Catec va a seguir jugando un papel fundamental en preparar a la industria andaluza para el concepto Industria 4.0 o la fábrica del futuro, y ha subrayado que en sus nueve años de existencia haya desarrollado más de 60 proyectos de I+D+i con Airbus, otras empresas tractoras del sector y pymes andaluzas.

PRESENTACIÓN INCENTIVOS

Por otra parte, el consejero de Empleo ha asistido en el Centro de Empresas de Aerópolis a la presentación de las nuevas órdenes de incentivos de la Agencia IDEA a las empresas de este parque tecnológico, y ha asegurado que las nuevas ayudas van a impulsar la ubicación de nuevos proyectos empresariales en los espacios tecnológicos andaluces, dado que las ayudas alcanzan su máxima intensidad en los casos en los que los proyectos empresariales pertenecen a este tipo de espacio empresarial.

Durante su intervención en el acto de presentación, el consejero ha añadido que a este apoyo a los espacios tecnológicos también se sumarán otros instrumentos específicos como el Programa de Incentivos para el Fomento de Ecosistemas de Innovación, el programa Localiza IN+, que contará con un presupuesto previsto de 70 millones de euros, así como con el futuro diseño de un Plan Director de Espacios de Innovación de Andalucía y un Plan Director de Clusters de Andalucía.

Carnero se ha detenido en detallar los principales aspectos de los nuevos incentivos y ha enumerado importantes novedades como la ampliación de los tipos de beneficiarios, ya que además de pymes y autónomos, también se contempla a asociaciones de empresas y a grandes empresas. También se han simplificado los requisitos y la gestión, se ha ampliado la tipología de proyectos (incluyendo proyectos de spin-off industriales, servicios avanzados y de transformación digital) y se han primado aspectos como la igualdad de género.

Por su parte, el director general de IDEA, Antonio González, ha señalado que el sector aeroespacial es "muy activo" en cuanto a estas ayudas, ya que cuenta con proyectos "muy importantes" y es presumible que "una parte de los incentivos vaya al sector".

El pasado 8 de junio se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) las dos nuevas órdenes que, gestionadas por IDEA como Organismo Intermedio de la Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-2020, destinarán durante el periodo 2017-2020 229 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder, más 12,5 millones de fondos propios de la Junta para la línea de ayudas a Grandes Empresas.

Los incentivos están recogidos en la Orden para la concesión de subvenciones a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo 2017-2020; y la Orden para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía.