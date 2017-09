La escasez de lluvia y las altas temperaturas reducen el verdeo a la cifra más baja de los últimos cinco años

13/09/2017 - 13:01

La escasez de precipitaciones y las altas temperaturas, con un verano extremadamente seco y caluroso, han afectado tremendamente al olivar y a la cantidad de aceituna de mesa apta para el verdeo, que se ha ido reduciendo de forma progresiva en los últimos días.

PILAS (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Tal como puso de manifiesto el técnico responsable de aceituna de mesa de Asaja-Sevilla, José Vázquez, en la XXXV Jornada de Aceituna de Mesa celebrada este pasado martes en Pilas (Sevilla), la climatología desfavorable es la causa fundamental de la reducción de la producción nacional de aceituna de mesa que, según sus previsiones, se quedará en 529.000 toneladas, una cantidad inferior a la estimada en el segundo aforo presentado por Interaceituna el 31 de agosto, en el que se estimaba unas 565.000 toneladas.

Con estas previsiones, la campaña de verdeo será inferior a la media de las últimas cinco campañas y se verá reducida en un once por ciento con respecto a la de la campaña 2016-2017, cuando se alcanzaron las 596.000 toneladas.

Por variedades, la que sufre una mayor merma de producción es la manzanilla, variedad de la que la provincia de Sevilla es principal productora, que se reduce en un 33 por ciento, pasando de las 215.000 toneladas de la campaña anterior a las 137.000 previstas para la presente. También se estima un descenso de un 30 por ciento en la producción de gordal, una variedad casi por entero sevillana, que pasa de las 47.000 toneladas cosechadas en la pasada campaña a las 33.000 toneladas previstas para esta. Por el contrario, se observa un importante incremento de la variedad carrasqueña, que se triplica y pasa de las 17.000 a las 48.000 toneladas. Respecto a la hojiblanca, se estima una producción de 255.000 toneladas de esta variedad.

El análisis de la campaña, constituyó uno de los asuntos más destacables de la XXXV Jornada de Aceituna de Mesa que Asaja-Sevilla celebró con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, la colaboración de Bayer, Cobelen, el Ayuntamiento de Pilas y Asegasa.

El encuentro, que contó con la asistencia de unos 300 agricultores, fue inaugurado por el alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega; el presidente de la cooperativa olivarera Virgen de Belén (Cobelen), José Hernández; el presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, y el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz.

Este último inauguró el turno de conferencias técnicas presentando la nueva instrucción para la Ordenación de la circulación, recepción y venta de productos en las campañas agrarias, con la que, atendiendo a las necesidades y demandas del sector y tras la reiterada petición de Asaja durante los últimos 14 años, se contará con otra herramienta para prevenir y combatir la comercialización y distribución de productos procedentes de robos en el campo, protegiendo con ello la propiedad y los derechos de los agricultores.

Según informó, esta iniciativa recoge también una 'Guía Conduce', y además contiene obligaciones y recomendaciones sobre las condiciones en que se debe desarrollar el transporte y la comercialización de los productos agrarios.

LA DEFENSA DE LA ACEITUNA NEGRA EN EE.UU.

A continuación, el director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, informó sobre las acciones de defensa de la aceituna negra española, ante las acusaciones de 'dumping' por parte de Estados Unidos, que, tras la denuncia de las dos únicas empresas aceituneras que comercializan aceituna negra en este país, ha abierto una investigación para determinar si los bajos precios con los que se comercializan allí las aceitunas negras españolas se deben a las ayudas que concede la Unión Europea al sector.

Estas ayudas, que están bendecidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) al estar desvinculadas de la producción, "no suponen en ningún caso una competencia desleal". De hecho, según expuso Fernando Miranda, en el caso de la aceituna negra española, "no hay ayuda al producto, ni al precio, ni a la exportación, por tanto no hay caso".

No obstante, tal como indicó Miranda, "el procedimiento es complejísimo y muy laborioso", y Asaja-Sevilla entiende que pone en peligro las exportaciones de aceitunas negras españolas a Estados Unidos, dado que mientras se resuelve, la Administración estadounidense podría elevar cautelarmente los aranceles de importación de la aceituna negra española.

El director general del Ministerio del ramo concluyó reiterando el compromiso del ministerio de Agricultura, del Gobierno de España y de la Unión Europea con la aceituna negra española y anunció que "si finalmente las autoridades de los EE.UU. no atienden razones, llevaremos la defensa de la aceituna negra española ante la OMC."

ESTRATEGIA FRENTE A LA XYLELLA

Tras su intervención, el jefe de servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Ricardo Alarcón, expuso la situación y estrategia de Andalucía frente a la enfermedad de la Xylella fastidiosa en el olivar, una bacteria con un enorme potencial patógeno que provoca enfermedades de gran importancia económica principalmente en cultivos como cítricos, olivar, frutales de hueso, vid y ornamentales. Por ello, como se indicó desde la Consejería de Agricultura, "su prevención es tarea de todos".

La principal medida de control fitosanitario consiste en extremar las precauciones en el comercio del material vegetal sensible para evitar la llegada de plantas infectadas. Este material vegetal debe proceder siempre de productores oficialmente autorizados y con pasaporte fitosanitario. Asimismo, hay que contactar y comunicar inmediatamente a las autoridades de Sanidad Vegetal cualquier sospecha de presencia de la enfermedad en nuestra comunidad. Para ello la Consejería ha establecido un teléfono: 955 059 898 y un correo electrónico: info.xylella@juntadeandalucia.es

Posteriormente el coordinador de marketing operativo de Bayer, Miguel Ángel Sanz, informó a los agricultores de las soluciones para atajar los problemas con el repilo y las malas hierbas, que se combaten mejor si se actúa ya en el inicio del otoño, con la llegada de las primeras lluvias. Sanz, tras exponer los buenos resultados obtenidos en los ensayos, recomendó el empleo en el olivar de Musketeer, un herbicida eficaz sobre numerosas especies de malas hierbas, tanto dicotiledóneas como gramíneas anuales.

Por último, el responsable de la sectorial de aceituna de mesa de Asaja-Sevilla, José Vázquez, expuso el balance de producción, consumo, aforo de cosecha e información sobre el mercado de la aceituna de mesa.Tal como explicó Vázquez, "si en los próximos días no llueve de manera abundante la cosecha "verdeable" continuará a la baja. Esta escasa cosecha "verdeable llevará a la reducción de los stocks existentes, dado que las salidas de aceitunas anuales (exportación y consumo interior) se sitúan en 591.000 toneladas.

Por otra parte, la buena marcha del mercado del aceite de oliva, será otro de los factores que incidirán en la campaña de verdeo. La escasez de aceituna 'verdeable', por falta de calidad y de tamaño en la inmensa mayoría de los secanos, unido a un precio medio del aceite de oliva de 3,80 euros/kilo, debería redundar en cierta tendencia alcista en los precios de la aceituna de verdeo. Asimismo, continuarán demandándose los tamaños grandes, que seguirán cotizando al alza, si bien el mercado de los tamaños pequeños puede estar menos activo, por lo que seguramente se desviarán a molino muchas partidas al ser más rentable la opción del aceite.