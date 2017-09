Barreto(CC) dice que los informes preceptivos y económicos para el decreto de seguridad en playas están pedidos

13/09/2017 - 13:17

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha asegurado este miércoles que los informes preceptivos y económicos para tramitar el decreto sobre seguridad en las playas del archipiélago están pedidos, si bien matizó que el económico no se podrá elaborar hasta conocerse las medidas concretas de la norma.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 (EUROPA PRESS)

Barreto se ha defendido así durante su comparecencia en el pleno del Parlamento de Canarias, en el transcurso del debate sobre la seguridad en las playas del archipiélago y el número de ahogados que registra la Comunidad Autónoma, que ya ha sobrepasado la cifra global de 2016 cuando fallecieron en las islas 52 personas ahogadas, mientras que hasta agosto se han contabilizado 59 --con los fallecidos en los hospitales tras sufrir un accidente acuático--.

En este sentido, la consejera ha afirmado que al Gobierno canario "le preocupa" que haya una norma en materia de seguridad en las playas, por ello justificó el trabajo en un decreto para regularlo, si bien subrayó que "los plazos que hay que seguir son los que hay que seguir y los requerimientos que hay que seguir son los que hay que seguir".

Asimismo, recordó que en el año 2003 el Gobierno de Canarias publicó un decreto con las medidas "mínimas" que han de cumplir las playas aunque éste quedó suspendido posteriormente. Además, defendió que desde su Consejería se han impulsado acciones para sensibilizar a la población, así como a los turistas.

En cuanto a qué pretende el decreto, la consejera dijo que busca clasificar las playas y un nivel de salvamento para lo que se establecerá un catálogo de playas con el fin de saber qué nivel de peligrosidad y medidas a aplicar atendiendo a la seguridad que requiera, así como que se solicitarán memorias. De todos modos, afirmó que se ha comprometido con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) a realizar un estudio económico para ver qué puede suponer a los ayuntamientos y establecer una línea de financiación.

Añadió que una vez se conozcan los informes, también "sería fundamental" hacer una reunión con todos los municipios que tengan costas.

Barreto también expuso que para los días 3 y 4 de abril del próximo año se prevé celebrar un congreso sobre la seguridad en las playas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de que este evento sirva para debatir y conocer experiencias de otras comunidades como, citó, la de Baleares que "ha podido reducir la cifra de ahogados". Añadió que este congreso nace "con vocación de continuidad", con el objetivo de "mejorar año tras año y crear una cultura de seguridad" en las playas para los ciudadanos.

LA OPOSICIÓN RECLAMA FORMACIÓN

Por su parte, la oposición en la cámara autonómica ha solicitado al Gobierno de Canarias formación para los socorristas, si bien cuestionó la que se ofrece on line.

Así, la diputada del PP Luz Reverón pidió al Gobierno regional que "haga su trabajo" para que "no" continúe la línea ascendiente de ahogados en Canarias porque cuestionó que si las playas del archipiélago "son las mismas" que hace años y las personas también, "algo está pasando" cuando la cifra de muertos aumenta.

Reverón aseguró que desde su grupo "no" quieren generar "alarma" pero existe "una situación de alarma", por lo que incidió en que el Gobierno de Canarias debe de "asegurarse de que se cumpla" con la seguridad en las playas porque "no se puede permitir que los ayuntamientos no tengan socorristas, que no los tengan bien formados".

La socialista Nayra Alemán (PSOE) también insistió en la necesidad de que se refuerce el número de socorristas y que la formación que estos reciban sea "de manera reglada y oficial" porque lamentó que cuando acabe el mes de septiembre, "más del 80 por ciento de los municipios" no tendrán socorristas.

En este sentido, Podemos a través de su diputada Natividad Arnaiz, calificó de "desastre" la formación paralela de salvamento y rescate que se ofrece desde el Gobierno de Canarias con, dijo, "cursos de 100 horas para playas y piscinas". Arnaiz señaló que esto "se tiene que acabar".

Asimismo, añadió que "no" se puede ofrecer un destino de sol y playa "y no tener protección", asegurando que "hay cosas básicas y sencillas como colocar aros salvavidas" para que los bañistas "no se jueguen la vida intentando salvar" a otras personas.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Jesús Ramón Ramos Chimea subrayó que la vigilancia tiene una "importancia fundamental" pero cubrirla durante todo el año para los ayuntamientos "es imposible", cuestión en la que coincidió la diputada de Nueva Canarias (NC) Gladys Acuña.

Finalmente, la diputa del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC) Migdalia Machín afirmó que este tema "no tiene una solución sencilla", reconociendo que la "clave es la prevención" y el socorrismo. Además, consideró que los cabildos también tienen que implicarse en este proceso.