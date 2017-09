Puig urge a la reforma de la financiación por dignidad y para salir de la "autonomía amputada"

13/09/2017 - 13:18

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicado este miércoles en el Debate de Política General en las Corts la reforma "inaplazable" del sistema de financiación autonómica y la mejora de las inversiones porque "cada día que pasa es un día más de desigualdad y de falta de oportunidades que no podemos asumir". Ha agregado que una financiación justa no es sólo cuestión de recursos, sino de "dignidad para el pueblo valenciano para conseguir una plena autonomía y no la autonomía amputada impuesta aprovechando nuestra debilidad financiera".

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

En su intervención ante la Cámara, ha señalado que "nunca desde la reivindicación del Estatuto tantos valencianos y valencianas habían unido su fuerza en torno a un objetivo" como ahora el de la financiación, y ha remarcado que se trata de un asunto que "no puede esperar". Para ello, continuarán desde el Consell los contactos con el Gobierno central y también con el resto de comunidades para favorecer consensos sobre los que construir un nuevo acuerdo.

Puig ha reiterado que el sistema debe situar a la Comunitat en la media nacional de financiación per cápita, bajo la premisa de "igualdad entre ciudadanos y singularidad entre territorios".

"Hace 40 años el pueblo valenciano protagonizó su historia uniéndose para reclamar su transición al autogobierno. Hoy les animo a continuar protagonizando nuestra historia, refundando esa unidad para, cuatro décadas después, conseguir nuestra transición a un autogobierno justo", ha remarcado.

En este sentido, ha resaltado el 'president' que esta "no es una reivindicación de parte" o de un Consell, sino "del conjunto de los valencianos". "Les pido que sigamos construyendo un espacio por encima del partidismo, les pido unidad en el periodo para afrontar este momento histórico", ha dicho dirigiéndose a los diputados.