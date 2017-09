Debate.- El Consell quiere que el Gobierno reconozca la conexión aérea Castellón-Madrid como servicio público

13/09/2017 - 13:27

Puig asegura que la Generalitat busca el mayor rendimiento al aeropuerto de Castellón que "no era el del 'abuelito'"

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que su ejecutivo va a iniciar los trámites para que el Gobierno Central "reconozca la conexión aérea entre Castellón y Madrid como servicio público". "El aeropuerto de Castellón es de la Generalitat y no del 'abuelito' --en alusión al expresidente de la Diputación Carlos Fabra-- y tenemos que sacarle rendimiento", ha puntualizado.

Puig se ha pronunciado en estos términos durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Comunitat Valenciana, en el que ha reivindicado la voluntad de poner las instalaciones portuarias castellonenses "en el mapa" y ha subrayado la necesidad de que las administraciones puedan impulsar que se establezcan vuelos que conecten las ciudades de Castellón y Madrid aportando más operatividad al aeropuerto de Castellón.

Asimismo, ha avanzado que en la próxima reunión que mantendrá con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, exigirán "concreción" al Estado para que asuma la Agenda Valenciana de Infraestructuras y la incluya en los próximo Presupuestos generales del estado (PGE) de 2018.

Entre las principales cuestiones, reivindicarán el Corredor Mediterráneo, financiación para el transporte metropolitano, el tren de Costa o la conexión de trenes de Cercanías con el aeropuerto del Altet en Alicante. "No puede ser que sea uno de los más importantes de España y no tenga tren", ha reprobado el jefe del Consell, quien ha manifestado que "nadie se imagina que Barajas o El Prat estén sin tren" y se ha preguntado por qué el Altet tiene que estar sin esa conexión.

CORREDOR MEDITERRÁNEO

En su discurso, Puig ha lamentado que la Comunitat es la autonomía con menor inversión por habitante de España: 119 euros frente a los 185 euros de la media estatal y, en este sentido, ha señalado el caso del Corredor Mediterráneo que, además, ha reiterado que no solo beneficia a la Comunitat, sino al conjunto de España porque los puertos por los que pasa esta infraestructura canalizan el 78% de todo el tráfico de mercancías y el 82% de los movimientos de contenedores de España.

Por ello, ha avanzado que el 10 de octubre defenderá la importancia de los corredores europeos en el pleno del Comité de las regiones en Bruselas. "esto no es un debate de centro contra la periferia, sino de cómo podemos dejar de ser la periferia económica de Europa. No solo la Comunitat, sino la Península Ibérica entera", ha subrayado para remarcar que los valencianos "no lloramos, sino que exigimos lo que nos corresponden los PGE y pedimos racionalidad y no arbitrariedad".

PARC SAGUNT II, ARRANCA SU CONSTRUCCIÓN

En otro orden de asuntos, ha puesto en valor las medidas de innovación, financiación e internalización en el sector industrial para renovar la "maquinaria" de los principales sectores en la Comunitat y ha anunciado la puesta en marcha "formalmente" de Parc Sagunt II.

En este sentido, ha destacado que Parc Sagunt ha pasado de ser, en menos de un año, "un proyecto paralizado y casi fallido por la mala gestión, a uno de los ejemplos de parque industrial de España" con una ocupación del 85% y una inversión que "solo en los dos próximos años superará los 100 millones de euros".

Ante estas perspectivas, ha anunciado la construcción "formalmente de Parc Sagunt II", una iniciativa de 6 millones de metros cuadrados que "permitirá ampliar la oferta de espacios de gran dimensión".