Cifuentes ve "absurda" la polémica por el uso del teleprónter en la Asamblea porque "lo importante es el discurso"

13/09/2017 - 13:43

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha tildado de "absurda" la polémica surgida en la Asamblea de Madrid por el hecho de que ella tenga previsto utilizar un teleprónter durante el debate del estado de la región, que se celebrará la semana que viene en el Parlamento autonómico.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Es absurdo completamente que el problema en la Asamblea sea si se utiliza o no un teleprónter, es sorprendente. El teleprónter es un medio tecnológico y es una forma de leer el mismo discurso", ha argumentado Cifuentes, quien ha dicho que la diferencia reside en que "en vez de leerlo en el papel se lee en la pantalla".

"No hay más misterio que eso, el teleprónter no es sustituir el cerebro de una persona, el discurso hay que hacerlo igual y lo importante no son los medios que se utilicen, lo importante es lo que se diga, lo importante es el discurso", ha remarcado la dirigente popular.

La presidenta madrileña ha dicho que es una "polémica absurda" y ha señalado que si la única preocupación de la portavoz parlamentaria de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, quien ayer sacó el tema en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, es si usa teleprónter o no "el nivel de la oposición es muy bajito". En cualquier caso, ha continuado Cifuentes, "la señora Ruiz-Huerta lo puede utilizar exactamente igual".