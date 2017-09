Fachin (Podem) acusa a Rajoy de amenazar a los catalanes y hacer el "ridículo"

13/09/2017 - 13:54

Sobre la predisposición de Colau a votar: "Estaba seguro de que iría"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de amenazar a los catalanes por advertirles de que, si participan en una mesa electoral del referéndum, estarán cometiendo un acto "absolutamente ilegal".

"Mariano Rajoy está empeñado en hacer el ridículo. En Catalunya y en toda España todo el mundo sabe que llegar al límite de amenazar a la ciudadanía es el escalón más bajo al que puede caer un gobernante", ha explicado en declaraciones a los periodistas desde el Parlament este miércoles.

El también diputado de SíQueEsPot le ha dicho a Rajoy que su obligación es encontrar soluciones políticas, no lanzar amenazas, y ha asegurado que lanzándolas no conseguirá nada, sino que probablemente tendrá un efecto contrario y movilizará a más gente.

"Si se amenaza a la gente por ir a las mesas, el 'gran problema' es que habrá demasiada gente en las mesas", ha concluido.

Fachin no cree que la aprobación de la ley del referéndum fuera un golpe a la democracia, mientras cree que sí lo fue la reforma del artículo 135 de la Constitución Española "que perpetraron el PP y el PSOE".

También ha asegurado que en España se están conculcando artículos de la Constitución como el 20, que recoge la libertad de pensamiento, entre otras, después de que se prohibiera recientemente un acto en Madrid en favor del derecho a decidir.

Fachin ha afirmado que en el resto del Estado hay "una deriva de represión" que ya no afecta a los catalanes, sino que afecta al conjunto de ciudadanos de España.

El secretario general de Podem avala la votación del 1 de octubre como movilización, no como referéndum, ya que considera que no tiene las garantías necesarias y, por tanto, no será vinculante, pero ha dicho que "estará al lado" de los ciudadanos que sí vayan a estas mesas.

Sobre que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, expresara su predispoición a ir a votar en el referéndum del 1 de octubre, Fachin ha expresado: "Yo siempre he dicho que estaba seguro de que iría a votar".

MOSSOS D'ESQUADRA

Sobre que el Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, haya ordenado al cuerpo investigar el 1 de octubre, Fachin ha dicho que es un error "focalizar" en la policía la solución de la situación en Catalunya.

"Focalizar en Trapero es un error. El problema es más de fondo", ha concluido el líder de Podem, que considera que el Mayor solo se limita a trasladar a sus agentes lo que le han transmitido a él.