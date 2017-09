PP de Murcia exige una "rectificación" a Ahora Murcia tras el archivo de su denuncia sobre el yacimiento de San Esteban

13/09/2017 - 13:59

Considera que Ahora Murcia "ha errado su estrategia ruin" para "ganar en los despachos lo que los murcianos niegan con sus votos"

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El concejal del Grupo Popular y responsable del área de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, ha exigido este miércoles una "rectificación pública" a Ahora Murcia tres meses después de que fuera archivada su denuncia acusando al Consistorio de haber "abandonado" el yacimiento de San Esteban.

"Este procedimiento judicial no parece haber sido motivo de satisfacción para las concejalas de Ahora Murcia, pese a que la Justicia confirmaba que los restos arqueológicos distaban mucho de padecer una situación de abandono, algo que debería de haberlas tranquilizado", ha señalado Ortiz.

Ortiz ha señalado que la resolución judicial se produjo hace tres meses, pero sus protagonistas "no han comunicado absolutamente nada" a pesar de que son "tan dados a las manifestaciones grandilocuentes y ruedas de prensa inverosímiles". Por este motivo, el PP municipal ha decidido hacer público el dictamen.

Ortiz, quien ha comparecido en rueda de prensa, junto con la portavoz del Grupo Popular, Rebeca Pérez, ha lamentado que este archivo de la causa "ha debido resultar un duro golpe" para las concejalas de Ahora Murcia, porque "han silenciado durante casi tres meses esta buena noticia para la ciudad, pues nada ilegal se estaba produciendo".

Es más, Ortiz ha remarcado que "no existía ningún fundamento para presentar la denuncia, como así lo corrobora el rápido archivo de la causa". Por este motivo, considera que "nadie puede dar crédito" a las denuncias de Ahora Murcia, Podemos y sus "sociedades acólitas famliares".

En este sentido, Ortiz remarca que el Grupo Municipal del PP lleva 87 días esperando unas disculpas "que no llegan", motivo por el que ha exigido "una rectificación pública de las concejalas de Ahora Murcia, Alicia Morales y Ángeles Moreno, porque "no pueden salirle gratis sus denuncias falsas".

ORIGEN DE LA DENUNCIA

El concejal ha recordado que, en diciembre de 2016, Ahora Murcia presentó una denuncia penal contra el Ayuntamiento de Murcia por entender que habían abandonado el yacimiento de San Esteban a su suerte y se veían "en la dudosa obligación de actuar en su defensa". Así, la Fiscalía de la Región abrió diligencias de investigación.

"Se presumía una presunta omisión de la conservación de un punto declarado Bien de Interés Cultural y el posible incumplimiento de la legislación en materia de patrimonio histórico pro parte de la Dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Comunidad y del Ayuntamiento de Murcia", tal y como ha rememorado Ortiz.

Además, ha recordado que la denuncia subrayaba la "falta de atención en cuanto a la provisionalidad y el largo de tiempo" de la situación. En definitiva, cree que Ahora Murcia pretendía que fuera la Justicia la que "tomara cartas en el asunto" ante la "desidia del PP" y obligara al Equipo de Gobierno a "adoptar las medidas necesarias de protección y una solución de inmediato".

A partir de ese momento, ha señalado que el Ayuntamiento se personó en la causa y entregó una "exhaustiva documentación" dando pruebas de las "numerosas actuaciones que se habían llevado a cabo en el yacimiento, constando el protocolo de actuación entre el Consistorio y la Comunidad, el informe de la arqueóloga, de la Dirección General y la relación de expedientes hasta sumar casi 200 documentos".

Asimismo, el Ayuntamiento presentó también "la autorización por parte de peritos designados por la Fiscalía para la inspección y visita al yacimiento que se realizó el 17 de marzo para efectuar el informe pericial sobre el estado del yacimiento".

Pues bien, ante lo "descabellado de la denuncia", el Fiscal Superior de la Comunidad "decretó su archivo definitivo en junio, al no derivarse indicios de delitos apenas unas semanas después de que el Ayuntamiento facilitara a la Fiscalía toda esta documentación", tal y como ha destacado el edil 'popular'.

"ESTRATEGIA RUIN"

A juicio de Ortiz, las ediles de Ahora Murcia "han errado su estrategia ruin de judicializar la política y no les ha salido bien". Se trata, reprocha, de una estrategia para "ganar en los despachos lo que los murcianos niegan con sus votos".

A este respecto, el edil del PP ha considerado que el archivo de esta causa "no ha sido el primero y seguro que no va a ser el último" porque está "absolutamente convencido" de que, "si no rectifican, este es el camino que van a seguir todas sus denuncias".

"Han bastado 20 meses para enseñar lo que nos trae la nueva política y la nueva casta: se convierten en acusadoras, en jueces y verdugos, sabiendo desde el primer momento que mienten", tal y como ha destacado Ortiz, quien cree que los argumentos políticos que emplean "son la mentira, la falsedad, la manipulación y el tergiversar los hechos".

Ha reivindicado "unos principios elementales, como son la honestidad, la rectitud y la decencia, que han demostrado desconocer totalmente, pero deben de saber que la razón no se cambia de lado por muy alto que se grite o por muchas denuncias que se presenten".

"Quizá a ellas no les importe, pero a mí sí me cuesta mucho trabajo personalmente levantarme todos los días y pensar que el futuro de esta ciudad depende de actuaciones tan mezquinas como las que realizan nuestras compañeras, las concejalas de Ahora Murcia", ha concluido.

Pese a esta actitud "obstruccionista y entorpecedora" por parte de este grupo de la oposición, ha asegurado que el Gobierno Municipal continuará "trabajando porque nadie debe poner en duda que la Murcia de 2019 será mejor que la de 2015".

Así, destaca que "el yacimiento de San Esteban y su entorno abrirán a los murcianos para convertirse en un hito de la ciudad; la Cárcel Vieja y Alfonso X serán igualmente recuperados como nuevos espacios urbanos y las pedanías serán objeto de un ambicioso plan de inversiones. En estos dos años hemos llevado a cabo una intensa labor en el diseño de un nuevo modelo de ciudad, que a partir de ahora comenzará a ponerse de manifiesto", ha finalizado.