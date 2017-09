UGT dice que "urge trasladar a los salarios el crecimiento de la economía para afrontar gastos básicos de hogares"

13/09/2017 - 14:04

UGT dice que "urge trasladar a los salarios el crecimiento de la economía para afrontar gastos básicos de hogares". En un comunicado, el sindicato ha afirmado que los precios se incrementaron en La Rioja en el mes de agosto un 0,1 por ciento, como viene siendo habitual en periodo estival debido al alza, sobre todo, del grupo de 'Ocio y cultura', cuyos precios se han incrementado un 1,4 por ciento.

LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)

Igualmente, el coste del 'Transporte' también se ha incrementado en un 0,7 por ciento. Por el contrario, bajan los precios en 'Vestido y calzado', capítulo que suele experimentar un incremento mayor durante septiembre y octubre, con motivo del cambio de temporada.

Así, el índice de precios interanual en La Rioja se sitúa en 1,5 por ciento a la espera del habitual incremento de los próximos meses, que provocarán, previsiblemente, un progresivo aumento de la tensión para las economías familiares más frágiles.

En este sentido, está claro que los salarios "no se están recuperando al mismo ritmo que los beneficios empresariales ni discurren paralelamente al crecimiento de los precios de los productos". De hecho, en muchos casos "los salarios no permiten afrontar los gastos mínimos necesarios que soporta un hogar". Dicho de otra forma, "un salario no permite llegar a fin de mes a una familia media riojana, teniendo en cuenta además que según la Agencia Tributaria, un 31 por ciento de los asalariados riojanos no alcanzan un sueldo de 1.000 euros mensuales".

UGT de La Rioja reitera, por lo tanto, la "necesidad urgente de trasladar los beneficios empresariales a los salarios para que ningún convenio colectivo se quede por debajo de un salario mínimo de 1.000 euros, así como el progresivo incremento del SMI hasta esa cantidad".