Debate.- Lambán defiende un Gobierno "convencido del diálogo" y "coherente" aunque con "debilidad parlamentaria"

13/09/2017 - 14:09

Destaca los logros del Ejecutivo en atención a la dependencia, sanidad y Educación, y ofrece acuerdos puntuales a todos los Grupos

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha defendido este miércoles, en la primera jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma la gestión realizada por la coalición PSOE-CHA, basada en el "diálogo" y llevada a cabo de una forma "coherente", aunque con una "debilidad parlamentaria" que ha reconocido en más de una ocasión, elogiando la participación de Chunta en el Ejecutivo, cuyo proyecto dura cuatro años, ha recalcado.

Pasadas las 11.00 horas ha iniciado su intervención en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, que desde hoy celebran el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, tras tomar posesión de su escaño Raúl Gay, en sustitución del secretario general de Podemos, Pablo Echenique.

En su intervención, que ha durado una hora y 10 minutos, Javier Lambán ha señalado que en esta legislatura "nos movemos en escenarios inéditos en nuestra democracia", al haber siete partidos en la cámara y sostenerse el Ejecutivo en 20 escaños de un total de 67.

Ha aseverado que el suyo es "el único Gobierno posible" a la luz de los resultados de las elecciones autonómicas de 2015, añadiendo que "no había ni hay más opciones" porque "la suma de la izquierda es la única opción posible".

Ha reconocido que "no nos hemos acostumbrado del todo" a las "nuevas pautas" de la fórmula de Gobierno con apoyo en la investidura de Podemos e Izquierda Unida y ha dejado claro que "sustentar la acción del Gobierno en colaboración con las fuerzas de izquierda no es un ejercicio de sectarismo, sino de pura coherencia", precisando que no renuncia "en absoluto" a cerrar acuerdos con otras fuerzas políticas "en las cuestiones más trascendentales", confiando en avanzar en esta dirección durante el Debate en aras a mantener la "inestabilidad estable" del Gobierno.

Ha asegurado que su Gobierno es "capaz de ir cumpliendo a buen ritmo los pactos de investidura" y hasta ahora ha podido desarrollar "de manera solvente" las políticas de la izquierda, "mandatadas por la mayoría de los aragoneses", poniendo el ejemplo de la aprobación de 23 proyectos de ley frente a 15 en el mismo periodo de la legislatura anterior, desde una orientación socialista y aragonesista.

DESARROLLO TERRITORIAL

Ha apostado por el desarrollo territorial "equilibrado", lo que exige ofrecer nuevos servicios a los ayuntamientos, como la firma de acuerdos con las Diputaciones Provinciales para extender la banda ancha a todos los municipios antes de 2020. También se ha empezado a reactivar la inversión en carreteras.

Lambán ha emplazado a todos a "unir esfuerzos" para acometer este "desafío histórico de magnitudes colosales" y llegar con "una sola voz" a la UE para exigir mayores fondos territoriales.

En este contexto, se ha mostrado "muy satisfecho" por el acuerdo alcanzado con el Gobierno local de Zaragoza para impulsar el proyecto de ley de Capitalidad, en aplicación del Estatuto de Autonomía, que supondrá la asignación de una partida de 21 millones de euros de los que "serán beneficiarios todos los zaragozanos". Ha proclamado que "el equilibrio no puede hacerse a costa de la ciudad de Zaragoza".

Este equilibrio territorial obliga a desarrollar políticas medioambientales, que constituyen "el imperativo ético más importante de la Humanidad" actualmente, haciendo notar que "en un territorio desequilibrado y despoblado, el medio ambiente está absolutamente amenazado".

Ha repasado actuaciones, como la elaboración del plan integral de lucha contra la contaminación por residuos de lindano, la supresión del Instituto Aragonés del Agua y la revisión del Plan de Depuración.

Por otra parte, ha dejado claro su rechazo a "cualquier trasvase del Ebro" y a la modificación de caudales, ha manifestado su "firme exigencia" del cumplimiento de las sentencias de los bienes artísticos de Sijena (Huesca) y ha reclamado que el nuevo modelo de financiación autonómica se atenga a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, animando a los Grupos a consensuar una posición para defenderla "con legitimidad y solvencia" en el CPFF.

También ha dicho que la reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc (Huesca) "parece cada vez más irreversible", lo que no solo tendrá efectos económicos, sino que se añadirá el "componente simbólico" por ser una reivindicación regional y "por lo que significa de la excelente sintonía" entre PSOE y CHA en el seno del Ejecutivo.

EDUCACIÓN

Javier Lambán ha enumerado decenas de actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo PSOE-CHA. En Educación, ha recordado, el Gobierno ha contratado a 1.100 profesores más, cubriendo el 90 por ciento de las plantillas orgánicas, ha adelantado la contratación de docentes al 1 de septiembre, ha desbloqueado el plan de infraestructuras y ha evitado el cierre de 61 escuelas rurales con seis o menos alumnos. También ha implantado la escolarización temprana, a partir de los dos años.

"Esta es la legislatura más innovadora" ya que el 65 por ciento de los centros cuentan con un proyecto innovador y el 80 por ciento trabaja con tabletas digitales de aprendizaje escolar. Este año se distribuirán 60 mesas táctiles. En Universidad, han bajado los precios por primera vez en 20 años.

Al presidente le gustaría que esta fuera "la legislatura de la cultura", una actividad que tiene "mucho recorrido" como imagen de marca para la comunidad autónoma y como industria, de ahí que este año se hayan presupuestado cinco millones de euros para ayudas al sector, "multiplicando" las de la legislatura anterior. Aragón ha vuelto a las grandes ferias, como ARCO y se han creado la Fonoteca de la Jota y la Compañía de Danza, a lo que se suma la Aragón Film Comission, que "ya está dando sus frutos", ha subrayado.

POLÍTICAS SOCIALES

En cuanto a las políticas sociales, ha destacado que este año el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tiene el presupuesto más alto de su historia, lo que ha permitido atender a 7.500 dependientes más, con un total de 24.135 personas asistidas y 1.000 puestos de trabajo creados.

También ha comentado que ha sido eliminada la lista de espera de los perceptores del IAI, ha aumentado un 15 por ciento el número de plazas concertadas para discapacitados y se ha suprimido el adelanto del importe total del copago de medicamentos.

Además, 11.997 escolares han recibido una beca de comedor para este curso; se ha garantizado el acceso al sistema sanitario de los inmigrantes sin papeles; han aumentado "sustancialmente" las ayudas al alquiler.

En materia sanitaria ha crecido el presupuesto, aunque "sigue siendo manifiestamente insuficiente para gestionar el Departamento"; "dentro de poco" se pondrá la primera piedra del nuevo Hospital de Alcañiz; se han inaugurado los centros de salud de Illueca y Mosqueruela y se va a ampliar el de Valderrobres; se empezará a construir el de Los Olivos en Huesca y se reformarán las urgencias del Hospital San Jorge. Las listas de espera quirúrgicas se han reducido.

Ha enmarcado la situación de la Comunidad Autónoma y la gestión realizada en procesos como el cambio climático, la desigualdad "creciente", un problema "de dimensión planetaria", el populismo y la crisis de la democracia, el terrorismo yihadista, mencionando los atentados de Barcelona y Cambrils, así como la crisis del proyecto europeo.

DESAFÍO

El presidente aragonés ha alertado del "goteo incesante" de casos de corrupción en el conjunto de España, que están causando un efecto "demoledor" sobre la credibilidad de la política y las instituciones, y ha mencionado la crisis de Cataluña, "el desafío más grave desde el golpe de Estado de 1981", que "va a poner a prueba el compromiso con la Constitución y va a tener en Aragón un impacto especial" por ser regiones vecinas.