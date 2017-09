Susana Díaz anuncia un Presupuesto "expansivo" para 2018 y confía en un acuerdo con Cs que garantice estabilidad

13/09/2017 - 14:07

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este miércoles que el Presupuesto para la comunidad de 2018 será "expansivo" y ha confiado en que habrá un acuerdo con Ciudadanos para su aprobación y así seguir garantizando la estabilidad en esta segunda parte de la legislatura, con el objetivo de la creación de empleo y al cambio del modelo productivo, además de garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales.

Así se ha pronunciado Susana Díaz durante su intervención en la reunión del Grupo Socialista del Parlamento andaluz con motivo del inicio del nuevo curso político, donde ha explicado que está "avanzada la elaboración" del Presupuesto del próximo año, de manera que espera que su aprobación se pronto y con ello se dé ese margen de confianza que necesita Andalucía para seguir creciendo económicamente.

La presidenta ha aprovechado para criticar a aquellos partidos, en clara referencia a PP-A y Podemos, que se ofrecen a negociar el Presupuesto para 2018, pero piden que otras formaciones no se sienten, demostrando así que realmente "no hay voluntad ni de acordar nada ni de que otros puedan acordar lo que uno no quiere".

"Lo que quieren es lo mismo que querían al inicio de la legislatura, inestabilidad", ha apuntado la presidenta, que ha puesto en valor el acuerdo de investidura entre el PSOE-A y Ciudadanos y el hecho de que en este momento haya un horizonte de confianza, de estabilidad y de seguridad para Andalucía.

