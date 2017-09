PP exige a la Junta que "se ponga a trabajar" para desbloquear inversiones en infraestructuras de la provincia

13/09/2017 - 14:15

El Puerto Seco, la Ciudad Aeroportuaria y la mejora de las carreteras autonómicas, entre las actuaciones citadas

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido al Gobierno andaluz que "se pongan a trabajar" para desbloquear la tramitación administrativa y gestión burocrática de infraestructuras de la provincia de Málaga, que "paralizan" los proyectos empresariales por la falta de inversión de la Junta en estos.

Según ha apuntado, "los principales proyectos en marcha llevan diez u once años tramitándose", apuntando que la gestión burocrática "impide el desarrollo" de actuaciones como el Puerto Seco de Antequera, que "no ha visto la luz a la primera piedra pese a que hay una importantísima inversión privada paralizada por no haber comenzado la construcción"; la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre; la mejora de la comunicación con la Carretera del Arco "que daría muchas posibilidades empresariales"; el desdoblamiento de la autovía del Guadalhorce o de la carretera Antequera-Campillos.

"Hay infraestructuras viarias en propiedad de la Junta cuya última reforma se hizo en los años 30, carreteras del siglo pasado que todavía no han sufrido ninguna modificación", ha subrayado.

Para Carmona, este "bloqueo" se debe a "una falta de planificación evidente", apuntando que la Junta de Andalucía "es como la primera planta de El Corte Inglés: solo imagen y sonido, pero poco más de esas apariencias".

No obstante, ha destacado que Málaga es "la segunda provincia de España con mayor incremento de autónomos en el sector de la industria". "¿Qué sería de Málaga si el Gobierno andaluz fuera capaz de desbloquear estos proyectos", se ha preguntado, agregando que "estaríamos hablando de un liderazgo andaluz y de nuestra provincia a nivel nacional", porque "el tejido productivo lo tenemos, las administraciones locales hacen los esfuerzos para revalorizar las zonas turísticas y de inversión, pero la Junta está ausente".

Carmona también se ha referido a "otras consecuencias de la parálisis" del Gobierno de Susana Díaz como es el hecho de que no provincialicen los presupuestos andaluces, "un deber evidente". "Queremos conocer cuánto se va a destinar a cada uno de estos proyectos, y que además se materialicen en hechos".

Por todo ello, Carmona ha exigido al Gobierno andaluz" que nos muestren a qué se dedican, además de a las primarias socialistas", puesto que "los malagueños nos merecemos que la Administración que más dinero y responsabilidades tiene en esta provincia diga algo sobre las inversiones reales que se van a hacer en materia de infraestructuras de carreteras o de zonas logísticas de Málaga y Andalucía".

"QUERER PARECER MÁS DE IZQUIERDAS"

El portavoz del PP malagueño ha relacionado esta con las primarias del PSOE de Málaga, en el que uno de los precandidatos es el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. "Hoy en día, las personas que debieran estar al frente de la Junta en la provincia están abocados a una carrera por querer parecer más de izquierdas".

Por último, se ha mostrado "preocupado" por un informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, en la que "por primera vez han sido los usuarios los que han situado a la sanidad en Andalucía en el furgón de cola".

"La Junta se ve superada por los problemas que ella misma ha generado en torno a la sanidad y la educación y es incapaz de gestionar más allá del día a día, echando el freno al crecimiento natural de provincias como Málaga", ha concluido.