Jaume Cabré sobre el referéndum: "Lo conseguiremos"

13/09/2017 - 14:14

Recibe el 21 Premi Trajectòria de La Setmana y recuerda sus inicios

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El escritor catalán Jaume Cabré ha pronosticado este miércoles sobre el proceso soberanista catalán y el referéndum: "Lo conseguiremos. Llegaremos. Ahora es momento de batacazos, pero después vendrá la calma seguro".

"Lo que buscamos todos es la normalidad de vida y la normalidad de acción de nuestras instituciones", ha dicho en rueda de prensa tras recibir el 21 Premi Trajectòria de La Setmana del Llibre en Català.

El escritor ha celebrado que después de la manifestación de la Diada de Catalunya "todo el mundo sabe que hay unos cuantos millones de catalanes, y que un buen puñado de estos millones estaba en la calle".

Lo ha dicho mientras desfilaban e interrumpían sus palabras manifestantes de CC.OO. exigiendo un convenio de Artes Gráficas bajo el lema 'Sin convenio no habrá Setmana del Llibre en Català'.

"RECELO" POR LOS AUTORES CATALANES

Cabré ha lamentado que en otras épocas había en España "mucho recelo" para publicar traducciones de autores catalanes y novelas de autores de nombre catalán, hasta el punto de que había editores interesados por ciertas novelas que rechazaban editar en castellano por miedo a que en España no los quisieran.

Pero ha aplaudido que muchos lectores han perdido las reticencias y "van a buscar literatura, incluso de autores catalanes", todo ello pese a la tirantez actual, lo que ha considerado una conquista desde la Feria del Libro Frankfurt (2007) en la que la literatura catalana fue la invitada.

Aquella feria, ha dicho, fue fundamental para que el mundo viera "una realidad que el Estado español estaba escondiendo", y que quedó patente con el desembarco de escritores, poetas, críticos y ensayistas, todos ellos gente dinámica con ganas de decir cosas, ante los que ha asegurado que Alemania se quedó sorprendida.

MÁS LENTO ESCRIBIENDO

"A medida que te haces más mayor eres más lento y encuentro que me cuesta más escribir", ha agregado Cabré, que también se ha confesado cansado de viajes de promoción pese a lo gratificantes que le resultan por el contacto con los lectores.

Para él, el lector tiene una mirada virgen, mientras que la suya ya no es una mirada limpia: "Ellos me explican la novela, que yo sólo he escrito", ha dicho Cabré sobre el encuentro con éstos.

En cuanto a su trayectoria --por la que será premiado este jueves-- ha recordado que su primer texto con conciencia de estilo fue la descripción del nacimiento del día en un pueblo, y ha rememorado: "Sabía que cada palabra que ponía no era neutra".

"Quise ver qué efecto tenían en mí las palabras y quedé un poco enganchado. Tenía 18 ó 19 años", ha dicho el autor que, sin embargo, aparcó la escritura y pasó muchos años leyendo, admirado de cómo algunos escritores eran capaces de obrar el milagro de darle ciertas historias.

Ya en su fase de escritor, ha asegurado que cada una de sus novelas le ha costado mucho de hacer, pero que con cada una de ellas ha adquirido experiencias que le han permitido pasar a la siguiente, de manera que cada una es una "pequeña conquista, un escalón".

A su parecer, cada novela es autora de las anteriores, ya que por ejemplo 'Les veus del Pamano' no habría sido posible sin 'Viatge d'hivern' y 'L'ombra de l'eunuc'; e igualmente, su 'Jo confesso' habría sido imposible sin éstos; sobre el futuro, ha dicho: "No sé que vendrá después".