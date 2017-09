Feijóo avanza 13 millones para el empleo en el ámbito de la discapacidad y Villares denuncia "precariedad"

13/09/2017 - 14:19

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que su Ejecutivo destinará en su reunión de este jueves 13 millones de euros para fomentar el empleo en el ámbito de la discapacidad, al tiempo que ha reivindicado su gestión en el campo laboral frente a las críticas del portavoz de En Marea, Luís Villares, quien ha alertado de la "precariedad" en Galicia.

Feijóo ha realizado este anuncio en la sesión de control de este miércoles, donde Villares acusó al PP de haber instalado un sistema de trabajo basado "en la dictadura de la precariedad" sostenida por "mini trabajos con mini salarios y maxi horarios". Una situación, ha añadido, que también desemboca "en más accidentes laborales".

A modo de ejemplo, el dirigente de la formación rupturista ha esgrimido que "solo el 51 por ciento de los trabajadores tienen un contrato indefinido a tiempo completo en Galicia" y ha afeado al presidente el "aumento" del paro juvenil, además de acusar a los populares de ser responsables "del desastre migratorio" en la comunidad.

"En los presupuestos de 2016 dejaron sin gastar 56 millones en materia de calidad de empleo", ha añadido Villares, quien ha lamentado que la Xunta no tenga "medidas" para combatir la "precariedad" laboral.

"DATOS FALSOS"

Feijóo, quien se equivocó reiteradamente en la sesión al referirse a Villares como "señor Leiceaga" y acabó, en tono de broma, pidiendo "perdón" al portavoz socialista por ello, ha intentado rebajar al portavoz de En Marea al acusarle de dar "datos falsos" --en concreto ha aludido al paro juvenil y al porcentaje de contratos indefinidos--.

"No tomo en serio ninguno de sus datos; no sabe ni lo que es una incorporación de crédito porque, si no, no me hablaría de los 56 millones esos", ha agregado el presidente, quien ha situado combatir el paro como su "primera y máxima preocupación y prioridad".

En ello, ha asegurado, "coincide" con la formación rupturista, a la que, sin embargo, ha afeado que proponga después el "cierre" de empresas o que diga "no" a medidas como la ley de fomento de iniciativas empresariales.

Enfrente, ha defendido que la Xunta "sí" tiene medidas para luchar contra el paro con la "aprobada y publicada" agenda para el empleo a la cabeza. Al tiempo, ha aludido también a las ayudas a los autónomos, así como para la contratación indefinida y a los 30 millones reservados para potenciar el empleo juvenil, además de anunciar los 13 millones para fomentar los puestos de trabajo en el ámbito de la discapacidad.