De la Serna inaugura este jueves el puente de Camino de Tiñosa "como muestra de su compromiso con el soterramiento"

13/09/2017 - 14:28

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, visita este jueves nuevamente la Región de Murcia para inaugurar el puente de Camino de Tiñosa, "en el que volverá a mostrar el compromiso con el soterramiento del AVE a su llegada a la ciudad de Murcia" y con el acuerdo firmado entre las administraciones afectadas --Ejecutivo regional, Gobierno de España, Ayuntamiento de Murcia y Adif--.

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha adelantado la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, quien ha afirmado que éste es "un paso más que adelanta la llegada del AVE a la ciudad de Murcia y muestra el compromiso del Gobierno de España de la llegada del AVE soterrado a Murcia", tal como ya hizo el ministro en julio en una visita a la Región, donde estuvo acompañado por el presidente Fernando López Miras, y en la que se comprometió a volver ante nuevos avances.

Tras lo que la consejera portavoz ha lamentado los incidentes ocurridos este domingo, tachando de "acto vandálico" el destrozo de varias máquinas que trabajan en la llegada del AVE a la Región de Murcia y el corte de las vías que obligó a detener cuatro trenes a consecuencia de una manifestación, "que supuso incluso la atención de varias personas por crisis de ansiedad que viajaban con sus hijos".

A su parecer, estos incidentes "son fruto de un ambiente de agitación, de crispación, y de manipulación informativa", porque "el AVE va a llegar a la Región, y en primer término a Murcia, y se va a soterrar", por ello, "no debería agitarse a la población y sí dar una información rigurosa y contrastada sobre la llegada del AVE a la ciudad de Murcia".

Pues "se está cumpliendo lo acordado y es necesario, para iniciar el soterramiento y que no se interrumpa el tráfico ferroviario, una vía provisional en superficie" y "se está trabajando en que las molestias a los ciudadanos de esas zonas sean las mínimas posibles" porque "nos importa su seguridad", ha subrayado la consejera de Transparencia, Participación y portavoz a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así como, ha continuado Arroyo, "recoger todas sus sugerencias para que durante estos dos años de obras de soterramiento vivan en esas zonas con las mínimas molestias posible" por lo que "vamos a generar un clima de entendimiento, convivencia y de paz" porque "lo más importante es que el AVE llegue ya a la Región de Murcia y se cumpla el compromiso político de soterramiento".

Finalmente, la consejera ha indicado que el ministro podría escuchar a los vecinos afectados, como ocurriera en la anterior ocasión. "No creo que haya ningún inconveniente", ha afirmado, para incidir en que "no se está dando la espalda a los vecinos y que no nos importen las molestias que acarrean una infraestructura de este tipo" pero "el AVE tiene que llegar ya a la Región y la única opción es en vía provisional en superficie; y paralelamente, comenzar las obras de soterramiento".