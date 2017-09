Los empresarios turísticos censuran el "devastador efecto negativo" del alquiler de apartamentos ilegales

13/09/2017 - 14:29

Piden regular y aplicar la ley a estos alojamientos y apuestan por la desestacionalización y la diversificación en favor de la calidad

La Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat Valenciana (CET-CV) ha censurado este miércoles el "devastador efecto negativo" que "el crecimiento descontrolado e irregular del alquiler de viviendas turísticas" no reguladas y que funcionan al margen de la normativa esta teniendo en el sector hotelero y otro tipo de alojamientos legales.

En consecuencia, la entidad ha reclamado que los apartamentos ilegales se regulen, con las "figuras jurídicas" correspondientes, y que se les aplique la legislación pertinente, tanto en materia de impuestos como de funcionamiento y seguridad.

Así lo ha indicado el presidente de CET-CV, Luis Martí, que ha resaltado que "el crecimiento de la oferta legal entre 2014 y 2016 ha sido del 1,6 por ciento", mientras que el aumento ha sido "en la ilegal del 74,8 por ciento" hasta situarse "en más de 1,7 millones de plazas en España" y en "unas 170.000 en la Comunitat Valenciana".

Martí se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa ofrecida para hacer balance de la campaña de verano 2017 junto al vicepresidente de CET-CV y presidente de Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana y Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, Manuel Espinar.

El presidente de CET-CV ha considerado que "toda actividad turística necesita ser una actividad positiva", contar con una "figura jurídica" y pagar "los tributos correspondientes como el resto de establecimientos". Igualmente, ha dicho que además debe someterse a los controles policiales, de higiene y de seguridad --por ejemplo, en materia de incendios-- que son exigibles.

"El sector hotelero no ha dicho nunca nada de los alojamientos legales que cumplen la norma" y ha citado en este punto "los campings, que están perfectamente regulados y cumplen su normativa". "No vale todo", ha afirmado Luis Martí, que ha considerado que la oferta de apartamentos ilegales "está desbordada" y ha insistido en la necesidad de que todos los establecimientos cumplan las reglas.

"ACTUAR MÁS"

Martí ha opinado, preguntado por la actuación de la administración a este respecto, que "hay que actuar más". "Conciencia hay pero las actuaciones son tímidas. Se debe ir del dicho al hecho", ha manifestado. Ha estimado que la administración autonómica y local valenciana están "concienciadas" pero ha lamentado que la central "mire a otro lado" aunque para regular la oferta ilegal hay que "modificar leyes estatales, aplicar impuestos y llevar a cabo desde la Agencia Tributaria inspecciones".

Por lo que respecta al balance de la campaña estival 2017 en la Comunitat, el presidente de CET-CV ha precisado que la ocupación en julio y agosto en los hoteles de esta autonomía se ha situado en una media del 83 por ciento --frente a una previsión del 85%-- y que el precio medio por habitación se ha incrementado una media de un 10 por ciento --frente a una previsión del 8%--.

Asimismo, ha detallado que el gasto del turista internacional ha subido un 23 por ciento en julio respecto al año anterior pero ha destacado que se ha debido más al incremento de turistas que al volumen del gasto medio.

Espinar ha expuesto que el Instituto Nacional de Estadística indica que la Comunitat se sitúa a la cola del gasto, con una media por turista al día de 95 euros frente a los 158 de Cataluña, los 157 de Baleares, los 148 de Canarias y los 119 de Andalucía. Ha aseverado que "la rentabilidad no es igual al aumento de turistas" registrado, teniendo en cuenta la subida de costes de materias primas y de suministro, y Martí ha advertido de que se "sigue con crecimiento negativo del gasto medio de turista extranjero".

Espinar ha apuntado, respecto al balance en hostelería, que un 53 por ciento de los empresarios cree que la campaña de verano ha sido igual o peor que la de 2016, frente a un 38,6 por ciento que dice que ha mejorado resultados. Asimismo, un 75 por ciento piensa que ha sido igual o peor de lo esperado.

DIVERSIFICAR Y DESESTACIONALIZAR

Los responsables de la CET-CV han explicado que la demanda española sigue representando más del 40 por ciento de las ventas en el sector de la Comunitat aunque han apuntado que se ha estancado este verano, lo cual ha provocado que los incrementos de turistas se produzcan más por los turistas internacionales que por la demanda nacional.

Martí y Espinar han subrayado la conveniencia de contemplar el turismo como actividad económica y han apostado por incrementar la diversificación del sector y por lograr la desestacionalización, todo en favor de "la calidad sobre la cantidad" y de la rentabilidad.

Así, han abogado, frente a una oferta "excesivamente generalista", por potenciar productos turísticos como el cultural o el gastronómico e, incluso, de "recursos" como la Ruta del Santo Grial, de la Seda o la de los Borgia. Por otro lado, Espinar ha subrayado que "ni en València ni en la Comunitat existe turismofobia" y ha instado a "cuidar al vecino" que vive en los destinos turísticos para evitar que los abandone.

TASA TURÍSTICA

Asimismo, la confederación, como ha apuntado Martí, se ha mostrado en contra de una tasa turística en la Comunitat por el momento porque en la actualidad la situación económica del sector hace que "no se puede soportar otra figura impositiva más".

A este respecto, ha asegurado que aquí la situación es "distinta" a la de otras en las que se aplica como Cataluña o Baleares porque "los precios medios y la rentabilidad no son los mismos". A pesar de su rechazo a este tipo de tasa, Luis Martí ha señalado que "no se puede demonizar" y que es "un impuesto que puede ser bueno en determinados contextos" que ahora "no se da" en la Comunitat.

"Puede haber un momento en la Comunitat en el que la tasa pueda plantearse en general o en unas zonas pero hoy sería desincentivador del turismo. Hay que tener en cuenta que el turista extranjero cada vez gasta menos", ha insistido el presidente de la CET-CV.