UxGC denuncia el mal estado y la falta de mantenimiento de la Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria

13/09/2017 - 14:34

La portavoz de Unidos por Gran Canaria (UxGC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángeles Batista, han denunciado las quejas vecinales por el mal estado en el que se encuentra la playa de Las Canteras por distintas zonas debido a la falta de mantenimiento.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 (EUROPA PRESS)

"Los vecinos nos denuncian el estado de abandono de los elementos de la playa y su paseo desde hace meses, como ejemplo la mayor parte de las duchas sin agua o con una gota con la que es imposible refrescarse cuando la marea ha estado mala, o sencillamente retirarse la sal y arena al salir", expuso en un comunicado.

Además, lamentó que así se lleva todo el verano. "Nos dicen los usuarios --continuó-- que esa es la imagen que se llevan los turistas. Es un vergüenza que no se haya llevado a cabo actuación alguna en los meses de más afluencia de personas a la mayor playa capitalina".

Por su parte, la edil criticó que "no se ha planificado la campaña de Verano, solo para presentar una campaña para concienciar a los fumadores sobre el cuidado de las playas que no sirvió para nada porque no se devuelven al mismo sitio después de vaciar su contenido, para que lo puedan utilizar otros usuarios de la playa".