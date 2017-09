UPA-UCE pide a la Junta que convoque una mesa del sector de la uva para analizar la "decepcionante" campaña en la región

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la Junta que convoque una mesa del sector de la uva para analizar y debatir la situación actual, ante la campaña "decepcionante en precios y producción" que están viviendo los viticultores de la región.

En nota de prensa, UPA-UCE Extremadura ha expresado su "decepción" ante el precio de la uva en la campaña actual, que se sitúa en 3,5 presentas el kilo de uva blanca y de cuatro pesetas el de uva tinta, un "bajo precio" que es "especialmente chocante cuando, precisamente, ha bajado muchísimo la producción".

Ante esta situación, la organización agraria ha alertado de que este año la producción será menor en Extremadura, de la tal forma que la producción de uva blanca se reducirá un 40 por ciento y la de uva tinta, un 50 por ciento, unos "malos datos que son generalizados, ya que también se ha reducido la producción en el resto de España, Francia e Italia", señala esta organización.

En ese sentido, UPA-UCE ha lamentado que, además, "no se ha cumplido la ley de la cadena alimentaria", por lo que "la campaña ha sido penosa desde el principio", ya que incluso la vendimia empezó sin que se conocieran y formalizaran los contratos.

"Los contratos son siempre obligatorios antes de empezar aquellas operaciones de más de 2.500 euros", ha recordado la organización agraria, que ha mostrado su "preocupación" por los viticultores, ya que estos precios "no cubren los costes de producción y no se compensa la merma de producción de esta campaña".

Asimismo, la organización de productores ha mostrado su "inquietud" por el estado de las plantaciones de viñedo si no llueve en los próximos meses, ya que "las plantas han aguantado un año de tremenda sequía y no tienen reservas", por lo que ha mostrado su temor sobre que "la ausencia de precipitaciones afecte al viñedo de forma que no solo ponga en peligro la próxima cosecha, sino la supervivencia de las vides".

Ante esta "terrible situación", UPA-UCE ha demandado a la administración regional que convoque una reunión de todo el sector para analizar esta problemática "que viene repitiéndose año tras año", tras lo que ha pedido "determinación" a la hora de tomar las medidas necesarias "que aseguren la viabilidad de las explotaciones extremeñas".