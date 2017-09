La oposición ve poca autocrítica de Carriedo sobre la precariedad y la poca calidad de un mercado de trabajo "enfermo"

Carriedo recuerda que todo el empleo creado ha sido privado y ahora está "la bala" de la oferta de empleo público

Los grupos en la oposición han coincidido al lamentar la "falta de autocrítica" del consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, respecto a la precariedad laboral y a la poca calidad de un mercado de trabajo "enfermo" que, según han constatado, está sustentado una economía que crece para unos pocos a costa de los trabajadores.

Estas son las principales críticas de los grupos en la oposición a Carlos Fernández Carriedo en su comparecencia este miércoles en la Comisión de Empleo donde ha hecho balance de las políticas de su departamento en lo que va de Legislatura y donde ha explicado que ese enfermo ha salido de la UCI pero "todavía está en planta".

"Ha dedicado hora y media para hablar de su gestión pero no ha nombrado ni una sola vez la palabra precariedad", ha lamentado el socialista Óscar Álvarez, quien no ha dudado al afirmar que la poca calidad de los trabajos a base de salarios bajos, temporalidad y parcialidad de los contratos es el "gran éxito" de las políticas del PP.

"Es la Legislatura del empleo precario, no tengan miedo a decirlo", ha instado Álvarez a Fernández Carriedo con quien ha compartido que sí hay crecimiento económico, algo que, según sus palabras, ha sido posible, entre otras cosas, por el pago de los castellanoleoneses a las entidades bancarias para que "sigan a flote". "Lo que crecen son los balances de las empresas, eso sí es positivo", ha ironizado.

Álvarez ha advertido al consejero de Empleo de que no habrá recuperación real de la economía mientras no se recupere el nivel salarial que había antes de la crisis económica, un reto que, según ha augurado, no será posible si se mantiene la actual Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ante lo que el consejero ha animado a los grupos en el Congreso a llegar a un acuerdo para modificarla.

"Yo reconozco públicamente que aunque se está creando empleo no tiene las condiciones ni el nivel de calidad que nos gustaría, llámese precariedad o llámese empleos temporales", ha admitido Fernández Carriedo, para quien esta coincidencia en el diagnóstico y en los objetivos con la oposición es un "buen punto de partida" en la búsqueda de acuerdos para conseguir soluciones a las personas que más han sufrido la crisis.

El consejero ha significado también la importancia de que todo el empleo creado hasta ahora sea privado sin haber gastado "la bala" del empleo público que en 2018 tendrá una oferta "muy importante", "como no se ha conocido" en los años previos. Según sus datos, la totalidad de los 40.200 nuevos asalariados que se han incrementado con respecto a hace dos años ha correspondido al sector privado. "Esto nos lleva a un punto de optimismo", ha manifestado el titular de Empleo, quien ha apuntado a una tercera fase en la evolución del empleo en Castilla y León con ese tirón ahora por parte de la Administración.

CORREGIR EL "MASIVO ÉXODO" JUVENIL

Por otro lado, el procurador socialista ha cuestionado la falta de soluciones de la Junta de Castilla y León al "éxodo masivo" de hasta 100.000 jóvenes por la "falta de expectativas" de vida en la Comunidad --"nuestra gran catarsis y nuestra gran crisis", ha apuntado-- por lo que ha hecho un llamamiento al Gobierno regional para que tenga en cuenta el Plan de Retorno del Talento propuesto por el PSOE para corregir "una macabra tendencia".

"Con estas políticas de cuidados paliativos lo vamos a terminar pagando muy caro", ha advertido por su parte la procuradora de Podemos Adela Pascual, para quien no hay motivos para que la Junta se sienta orgullosa de su balance en materia de Empleo.

Pascual ha reclamado "políticas valientes" que fomenten el cooperativismo que no se deslocaliza, el empleo en el medio rural y contratos "con derechos y de calidad" y ha considerado "imprescindible" el control público de sectores estratégicos, como el eléctrico o las telecomunicaciones, en el camino hacia un nuevo modelo productivo que ponga en el centro a las personas ya que, hasta ahora, solo han salido de la crisis "los que nunca estuvieron en ella".

El consejero ha apelado a la prudencia y al respeto a los firmantes del Diálogo Social ya que, aunque conoce las líneas del futuro nuevo acuerdo, no ha considerado prodente anunciarlas en solitario y se ha interesado por el resultado de las políticas de Podemos allí donde ya tiene responsabilidades de gobierno, como Castilla-La Mancha.

En el caso de Ciudadanos, la procuradora Belén Rosado ha hecho especial hincapié en la elevada y "demoledora" tasa de desempleo juvenil con críticas a la falta de publicidad a las medidas relacionadas con al Fondo de Garantía Juvenil y a complementos salariales de más de 400 euros que podrían llegar a 600.000 jóvenes en toda España. "Nos quedan dos años por delante, no podemos dar por cerrada esta Legislatura", ha respondido el consejero a Rosado ante el "ambicioso reto" de alcanzar el millón de ocupados en Castilla y León en 2019.

Rosado ha aprovechado la ocasión para recordar la labor de la Fundación Anclaje para que haga un estudio sobre la deslocalización de empresas ante la conversión de la fábrica de camiones de Nissan en Ávila en una planta de recambios para la alianza con Renault. El consejero ha reivindicado al respecto la "responsabilidad tremenda" de las partes para sacar adelante una iniciativa sin la que la situación ahora sería distinta con compromiso de la Consejería de Empleo para recualificar a los trabajadores en su territorio.

Finalmente, el procurador leonesista, Luis Mariano Santos, ha advertido de que si el PP tiene algo que ver en la recuperación de la economía -algo que ha negado tajantemente Fernández Carriedo quien ha hablado del "éxito de todos"-- también tendrá algo que ver en la "poca calidad" de los empleos creados por lo que ha lamentado el "ejercicio de engaño político" de la Junta a la que ha afeado que no reconozca los deberes que tiene por delante.

Santos ha lamentado también la "incapacidad" de la Junta para hacer frente a la despoblación, el inadecuado pago a los centros de formación y la falta de resultados para las comarcas mineras, lo que ha contestado también el consejero quien ha apuntado a un aumento del tiempo de vigencia de la tarifa plana. "Carbonizadas hay en todos los sitios", ha aclarado también el consejero ante manifestaciones en redes sociales de algunos líderes políticos.

Por parte del PP, el portavoz de Economía, José Manuel Fernández Santiago, ha avalado la "rotunda realidad" de una economía que crece y que crea empleo, algo "perfectamente constatable" en el camino al millón de ocupados en este mandato. "Esto es posible de realizar", ha defendido el procurador 'popular' para quien, "sin echar las campanas al vuelo", el empleo ha llegado "para quedarse".

"El empleo local es la clave", ha aseverado el procurador 'popular' quien ha tildado de "innovador" el cambio introducido en este plan de empleo para mejorar la empleabilidad en el medio rural con empleos de más calidad y con derecho a paro y subsidios.

Fernández Santiago, que ha tenido palabras de reconocimiento también para la labor de la anterior consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha aprovechado la ocasión también para destacar la importancia de este balance de Legislatura por parte de los integrantes de la Junta algo "muy positivo para una mayor transparencia democrática".