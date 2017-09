La alcaldesa insta a PP y Ganemos a presentar una moción de censura tras el rechazo a las ordenanzas

13/09/2017 - 14:46

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha manifestado este miércoles después del rechazo de la oposición a la revisión de las ordenanzas fiscales de 2018 que, "si lo que buscan algunos es una realidad distinta y un equipo de gobierno distinto en la ciudad, que empiecen a hablar el PP y Ganemos Córdoba y provocar si lo entienden así una moción de censura".

En caso contrario, la regidora les ha pedido "colaboración" porque "quedan dos años por delante y muchos asuntos que resolver en la ciudad", de forma que "se necesita de la colaboración de los grupos municipales porque lo exige la ciudadanía", según ha subrayado en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, la primera edil ha dicho que lo que se ha visto este martes en el Pleno "no es ni más ni menos que la foto real de lo que ocurre desde hace algún tiempo ya en esta ciudad", de modo que cree que "hay quien continúa en campaña electoral, que no ha dejado desde el 14 de junio de 2015 y en su estrategia como grupo municipal siempre han estado por delante los intereses de su partido a los intereses de la ciudad", a la vez que "hay otros que han empezado la campaña electoral dos años antes por buscar un distanciamiento de las posiciones del equipo de gobierno".

Así, ha insistido en que lo que este martes se sometía a votación es "exactamente el mismo documento que el año pasado tuvo el apoyo del equipo de gobierno y de Ganemos Córdoba y la abstención de los grupos de la oposición, a excepción de Ciudadanos". Por tanto, "si ese mismo documento fue aceptado el año pasado por una gran mayoría y tuvo la abstención del resto de grupos municipales, no se entiende un año después por qué ese resultado no se vuelve a repetir", ha cuestionado Ambrosio.

A su juicio, "esto es lo que se va a tener a partir de ahora, porque hay quien ha entrado ya en campaña electoral", de manera que "se pongan por delante los documentos o proyectos que se pongan, nunca se va a encontrar la complicidad", ha declarado la alcaldesa, quien ha afeado al PP que "se ha tirado durante muchas semanas extendiendo la mano al diálogo y a la búsqueda de acuerdos, pero cuando se ha logrado alguien ha descolgado el teléfono y les ha dicho que no están por delante los intereses de los cordobeses de los intereses del PP", de modo que "en menos de 24 horas tienen que reconducir lo que era un acuerdo", ha lamentado.

Y en el caso de Ganemos Córdoba, la regidora ha recalcado que "no hay ningún argumento para apoyar con un sí rotundo las ordenanzas del año 2017 y negar en este momento el apoyo a las bonificaciones y exenciones fiscales y la paralización de la subida de impuestos que no se hace en otras ciudades".

En cualquier caso, la alcaldesa ha transmitido a los cordobeses "toda la tranquilidad" después de rechazarse en el Pleno la revisión de ordenanzas fiscales para 2018, porque "es el mismo documento y escenario fiscal que en 2017", por lo que "no se suben los impuestos y la relación de bonificaciones y exenciones para familias con dificultades económicas siguen estando vigente durante 2018", ha señalado.

No obstante, ha lamentado que "otra de las bonificaciones que se podían incorporar a las ordenanzas de 2018 se ha quedado atrás fruto del voto unánime por parte de todos los grupos de la oposición, con un no rotundo a que quienes prestan sus patios para que el Festival de los Patios sea una de las señas de identidad de la ciudad se puedan beneficiar del 50% en el IBI y en el recibo del agua", todo ello cuando es "un elemento de generosidad y de devolver el gesto solidario que hacen los dueños y los propietarios de los patios al ofrecer y abrir las puertas de sus casas".

En cuanto a los presupuestos, Ambrosio ha comentado que se empezarán a preparar "argumentando los proyectos que tiene pendiente la ciudad y que son necesarios ponerlos en marcha y sobre todo marcarlos en el documento para 2018". Ante ello, confía en "empezar a hablar y buscar desde el diálogo los acuerdos", ha defendido.

RESPALDO A PERNICHI

En otro orden de cosas, preguntada por la expulsión de trabajadores municipales y sindicalistas de Pleno de este martes, la alcaldesa ha aseverado que "nunca es agradable", pero "hay un momento para que la protesta se vea en un espacio como el del Pleno", algo en lo que se considera "bastante flexible", aunque "una vez que se ha hecho la protesta y ya se ha manifestado el motivo por el que se está allí, por encima de cualquier otra cosa está el desarrollo del orden del día del Pleno".

"Si las condiciones para poder desarrollar el orden del día no se dan, pues desgraciadamente me tengo que ver obligada a expulsar a quien no permite que el orden del día de un Pleno se pueda desarrollar", ha remarcado la primera edil, quien ha mostrado su respaldo a la gestión de la delegada de Medio Ambiente, Amparo Pernichi (IU), cuestionada por los empleados.