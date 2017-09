El PP, Ciudadanos y Podemos critican el discurso "triunfalista" de Puig y PSPV y Compromís lo califican de "integrador"

13/09/2017 - 14:58

El PP, Ciudadanos y Podemos han criticado el discurso "triunfalista" del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, durante el Debate de la Comunitat que se celebra en las Corts, mientras que el PSPV y Compromís lo han calificado de "integrador y positivo".

Así, la portavoz de Ciudadanos en el parlamento valenciano, Mari Carmen Sánchez, ha afirmado que para lo "único" que ha servido la intervención de Puig ha sido para "anunciar planes y leyes que ya conocíamos". "¿Planes nuevos?; ¿Ideas nuevas? Pocas. Esperamos que las promesas que ha lanzado sea capaz de cumplirlas", ha dicho.

"Hemos detectado exceso de triunfalismo", ha manifestado Sánchez, para agregar que su formación política considera que Puig "no ha hecho suficiente autocrítica" en su intervención. "Ha dicho muchas promesas que ya conocíamos, muchas leyes que no son nuevas. Esperamos que los pocos planes lanzados, sean capaces de cumplirlos, que no se conviertan en promesas que se quedan en papel mojado", ha reclamado.

En esta línea, el síndic de Podemos, Antonio Estañ, ha lamentado que Puig "se haya sumido en un discurso triunfalista" y ha criticado que no se vean las bases en las que se sustenta el cambio de gestión y su proyecto "en un momento determinante como es la mitad de la legislatura". "Ha habido avances en materia de derechos pero corremos el riesgo de no estar a la altura de las expectativas", ha aseverado.

"En este momento --ha añadido-- se ha seguido hablando del turismo en los mismos términos que el PP, al peso; no se ha hablado de qué está pasando con el urbanismo y con la construcción en la comunidad; el plan para luchar contra la despoblación se queda en tres millones... No hemos visto ninguna medida contundente para acabar con la precariedad laboral; no vemos soluciones verdaderamente de calado", ha apostillado.

Por su parte, la diputada del PP Mari Carmen Contelles ha aseverado que Puig "no está en la realidad" porque "de lo primero que tenía que haber hablado en su discurso es de qué está pasando en la Ciudad de la Justicia".

"No le hemos escuchado hablar de justicia; ni de qué van a hacer con el aumento de desahucios; o con los impagos en infinidad de centros de menores y mayores. No hemos visto la solución a imposiciones y a la falta de libertad de los padres; y ha anunciado una Proposición de Ley de Educación de la que estaremos muy atentos", ha apuntado.

A su juicio, el Gobierno valenciano "tiene que ponerse a trabajar porque los valencianos están esperando", al tiempo que ha agregado que se sigue sin saber qué va a hacer el PSOE en el voto del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Sigo sin saber si es el modelo de Podemos, el de Compromís o el del PSPV. No me he enterado. Ni sé muy bien la posición del PSOE al ofrecimiento de Mariano Rajoy sobre los temas de financiación", ha aseverado. En resumen, opina que el discurso del 'president' ha sido "aburrido" y que está "fuera de la realidad".

"ES POSITIVO"

Frente a estas valoraciones, el síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha calificado de "integrador, positivo y realista" el discurso de Puig, porque "se ha centrado en explicar lo que se ha mejorado la vida de los valencianos en los dos años de gobierno. Y también en las cosas que están pendientes de hacer".

Ha señalado que es "positivo" por sus propuestas, y ha citado como ejemplos la Ley de Servicios Sociales; o el anuncio de 700 millones de euros para construir colegios en colaboración con los ayuntamientos. "También Puig será exigente en materia de financiación y mantendrá su palabra", ha apostillado.

Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha subrayado que "se ha creado un nuevo espacio político para el valencianismo que pasa por ser inclusivo, amable, sincero y que abre las puertas a todas las fuerzas políticas", ha dicho. "Puig --ha añadido-- ha puesto en valor el trabajo de un Consell que cada día soluciona los problemas de los valencianos en educación, sanidad o servicios sociales", ha puesto como ejemplos.

"Puig --ha aseverado-- hace propuestas inclusivas. Nadie se puede quedar fuera de este espacio político". El 'president', ha indicado, ha hecho propuestas de futuro "ilusionantes" y "abre la puerta a que se integren todos".