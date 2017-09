La femp exige al gobierno que no limite la reposición de funcionarios de ayuntamientos con superávit

13/09/2017 - 14:47

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, exigió este miércoles a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, que el Gobierno no ponga límites a la reposición de funcionarios locales, cuando la mayoría de los ayuntamientos tienen superávit. "Que no nos digan a qué tenemos que dedicar nuestros recursos", protestó. "Somos mayores de edad".

La única comparecencia ante los medios al término de la reunión que mantuvieron en la sede de ls Secretaría de Estado fue la de Caballero, y allí se quejó de los 100.00 funcionarios que han perdido los ayuntamientos desde el inicio de la crisis por la limitación de la tasa de reposición, con lo cual "los tiempos se vuelven imposibles, las tramitaciones se vuelven eternas" y la prestación de servicios pierde eficacia.

Recordando que los ayuntamientos están cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, "resolviendo los problemas de otras administraciones" que no cumplen, y que en la reducción de deuda están ya a niveles de lo que se exige para 2022, Caballero denunció la ironía de que "el que no cumple (el Estado) controla al que cumple, y ya no nos gusta esta cuestión".

"No admitimos ningún control en nuestros propios trabajadores", se rebeló. "Queremos dedicar nuestros recursos a lo que nos parezca. Que no nos digan a qué tenemos que dedicar nuestros recursos".

Caballero recalcó que la FEMP no comparte los criterios para dejar tan baja la tasa de reposición, algo que le parece "inadecuado y limitativo", según aseguró que le había trasladado "con toda lealtad" a Collado para que el Ministerio de Hacienda y Función Pública "reconsidere su posición". Según su testimonio, su interlocutora le contestó que "estudiarán" la petición, porque requeriría cambios legales, por ejemplo en la Ley de Estabilidad.

"Que nos dejen poner nuestro capítulo 1 (la partida presupuestaria dedicada a gastos de personal) y cada ayuntamiento verá cómo lo sufraga. Que no nos den directrices. Que no nos digan que sólo podemos reponer el 50% de nuestras bajas. Somos mayores de edad", finalizó.

