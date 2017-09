Foro dice que fueron los primeros en denunciar la no publicación de las lista de espera

13/09/2017 - 15:02

La diputada regional de Foro Carmen Fernández, que ha votado este miércoles a favor del dictamen de la comisión de investigación sobre las listas de espera en la sanidad asturiana, ha dicho que fue precisamente su partido el que, en la pasada legislatura, denunció por primera vez la no publicación de las listas de espera "que ocultaban retrasos intolerables".

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)

"En aquella legislatura en la que nuestro portavoz Albano Longo no renunció a ninguna ocasión para evidenciar la nefasta gestión del ex consejero Faustino Blanco", ha señalado Fernández.

Tras la Comisión, la diputada de Foro considera que ha quedado acreditada la "nefasta gestión" de Blanco, que afectaba "tanto a profesionales como a los usuarios de la sanidad asturiana". Foro, además, se ha mostrado satisfecho de que el dictamen aprobado haya que incluido sus propuestas de mejora.

IU

La diputada de IU Marta Pulgar, por su parte, ha recordado que ya anunció en julio que su grupo iba a respaldar el dictamen, al incluir una gran parte de las 35 enmiendas formuladas por la coalición.

IU apuesta por "cambios estructurales" en el modelo sanitario, con la definición estratégica de medidas de un plan contra las listas de espera desde punto de vista estructural, no solo de medidas puntuales que son ineficaces a los largo del tiempo. Para Pulgar es "importante trabajar en potenciar la atención primaria, en mejorar la coordinación de los distintos niveles asistenciales, en mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos para dar calidad y estabilidad a los sanitarios, que son fundamentales en el sistema, y por la mejora de la participación ciudadana a través del dispositivo de control de las listas de espera".

RESPONSABILIDADES

El dictamen aprobado establece dos bloques de responsabilidades respecto a las listas de espera. El primero de ellos se refiere al periodo de junio de 2014 a octubre de 2015 en el que no se publicaron las listas de espera para consultas y pruebas diagnósticas. El Consejero Faustino Blanco y el gerente del Sespa, Tácito Suárez, son, a juicio de los diputados los máximos responsables políticos de no publicar "unos datos que no eran favorables al Gobierno y no por motivos técnicos como argumentaron", relata el dictamen.

El segundo de ellos hace referencia a la ausencia actual de datos referidos a las entradas en registro, los tiempos de espera real o espera media de los pacientes atendidos en un periodo de las listas de consultas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ni la demora media prospectiva. La responsabilidad, en este caso, de "los incumplimientos e irregularidades en materia de transparencia" es del actual Consejero Francisco del Busto y del gerente del Sespa, José Ramón Riera, añadida a la de la incorrecta gestión de las derivaciones quirúrgicas que en el caso de rechazos, podría llevar a la pérdida de la prioridad en la lista.