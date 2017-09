La novia del supuesto descuartizador: "Viví esa enfermedad de cerca y puede llevar a eliminar a una persona"

13/09/2017 - 15:27

"Una vez me dijo: 'Verónica, quieren que te tenga contenta' Yo le pregunto que quién. Y él me dijo que los amos"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La novia del supuesto descuartizador de Majadahonda, la ciudadana polaca Bárbara G., ha asegurado este miércoles que ella también vivió la enfermedad que padece el acusado (esquizofrenia) de cerca hace tiempo, por lo que sabe que "puede llevar a eliminar a una persona", aunque no cree que su pareja haya cometido los dos crímenes de los que se le acusa.

Bárbara ha sido protagonista de la tercera sesión del juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. Protegida por un biombo para que el público no le viera la prensa, aunque sí el acusado y los miembros del tribunal, la testigo ha explicado que conoció al procesado, Bruno H., "en mayo de 2013 ó 2014" en un hospital psiquiátrico y que comenzaron una relación sentimental en diciembre de ese último año.

Bruno la llamaba Verónica en vez de Bárbara pues ese nombre contenía las letras e y r porque así formaba parte de la imaginaria hermandad secreta compuesta por importantes personajes cuyos nombres o apellidos contienen ambas letras, como así explicó el propio detenido ayer en el juicio.

De hecho, su novia ha insistido en que mostraba esta teoría también con ella y que le explicó que dicha hermandad estaba comandada por "los amos", entre los que ha citado a "Tintín Hernánder y Fernánder". "Era capaz de hablar la noche y el día sobre E y R. Lo vio como un juego, no sabía que estaba tan enfermo. Era una cosa que daba miedo", ha subrayado.

La testigo ha manifestado que quería formar una familia con Bruno aunque no quería vivir con él en Majadahonda en la casa de su tía Liria, una de las dos mujeres a las que presuntamente asesinó y descuartizó con una trituradora. "Era una casa que me daba malas vibraciones y no me gustaba. Estaba como fría, abandonada. No conocía a la dueña (Liria), nunca la vi. Bruno me contó poca cosa de ella. Pensé que podía estar en una residencia", ha comentado.

Pero sí conoció a Adriana, la mujer argentina a la que el procesado había alquilado una vivienda en esa misma casa y que los investigadores creen que también mató y descuartizó, Y la conoció porque, según ha indicado, vivió unos meses en ese chalé. "Estuvimos encerrados una semana en el sótano todo tiempo. Yo tampoco estaba muy bien en ese momento", ha reconocido la testigo.

No obstante, ha negado haber visto allí la picadora con la que supuestamente su novio se deshizo de los cuerpos y que la Guardia Civil localizó en dicho sótano. "Lo que había era una doble, una estantería, unos muebles. No había cuchillos", ha descrito la ciudadana polaca, que en otro momento de la declaración sí ha confirmado que vio una escopeta y un arma de su compañero en una casa.

La fiscal y el abogado de la acusación han centrado su interrogatorio en la Semana Santa de 2015, momento en el que se pierde la pista de la ciudadana argentina. Bárbara ha señalado que esos días no vio a su pareja porque le había dicho que le había salido un trabajo, aunque no me dijo de qué, y tenía que terminarlo.

"Los whatsapp fueron raros y contradictorios. Parecía que los había escrito otra persona. No reconocía la forma de hablarme. Yo le pregunté que si estaba haciendo algo ilegal porque me parecía raro que no estuviera cerca de mí", ha apuntado la declarante.

Ambos se vieron el día 5 de abril. Fue entonces, según ha detallado, cuando se quedó embarazada de él. "Estaba como siempre, entre dos mundos. Vi a Bruno muy mal, desquiciado y hacía cosas. Estaba perdido completamente. Ese día no hablaba mucho. Bruno no es muy hablador. Hablábamos de nuestras cosas. Bruno siempre mezclaba lo nuestro con sus obsesiones. No era una persona sana. Él me dijo que estaba cansado, pero yo no me daba cuenta", ha destacado.

Además, ha revelado que la semana en cuestión no estaba tomando la medicación. "Se negaba a tomarla porque decía que no le pasaba nada. Yo viví esa enfermedad de cerca hace tiempo y tengo conciencia de lo que es y dónde puede llegar y puede llegar a eliminar a una persona", ha apostillado.

"LE TENÍA MIEDO A TODO, A LOS CHINOS, A LOS PERROS..."

Durante el interrogatorio, Bárbara ha ido desgranando otros aspectos de la personalidad de su novio. "Cada día cambiaba las ideas. Una vez que quería estudiar Medicina, otra que quería plantar árboles, otra que íbamos a ir a Cánada o vivir en un pueblo, que yo no quería. Tenía mil ideas. Cuando yo le conocí hablaba cosas sin sentido. Desconectaba de lo que tenía alrededor y se ponía en el mundo irreal", ha manifestado.

La testigo también ha señalado que en ocasiones él hablaba consigo mismo. "Le tenía miedo a todo, a los chinos, perros, a la gente que creía que quería hacerle daño. Se ponía nervioso con la nanotecnología y cuando se ponía nervioso hablaba en inglés. Una vez me dijo: 'Verónica, quieren que te tenga contenta'. Yo le pregunto quién. Y él me dijo que los amos. Además, escuchaba voces y veía cosas en la televisión que no existían", ha narrado.

Pese a ello, Bárbara --que va a visitar a la cárcel regularmente al imputado-- ha asegurado entre sollozos que nunca tuvo miedo al acusado, ya que no es una persona agresiva, sino "muy buena y humana, desprotegida por su familia, pero que la enfermedad le ha destrozado la vida". Y ha aseverado que no cree que matara a las dos mujeres, "ni ahora mismo" lo cree. Tanto es así que espera que tras el juicio mantengan una relación estable y con proyectos de futuro con su hija común.