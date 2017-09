PP pregunta a Carmena si reprobará a Mato, Galcerán y Carmona por firmar el manifiesto a favor del acto por el 1-O

13/09/2017 - 16:03

El Grupo Municipal del PP ha preguntado en Twitter a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, si reprobará a los tres ediles de Ahora Madrid que han firmado el manifiesto a favor del acto que apoyará en Madrid el referéndum de autodeterminación en Cataluña: el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, Montserrat Galcerán y Pablo Carmona.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La pregunta de los populares llega tras la firma de los ediles y una vez que la regidora haya asegurado que no habrá acto en Matadero este domingo, con independencia de que el juez decidiera aceptar las alegaciones a presentar por el Ayuntamiento.

La plataforma 'Madrileños por el derecho a decidir' ha elaborado un manifiesto a favor del referéndum catalán que se difundirá a través de las redes sociales para que todo aquel que lo desee pueda adherirse al escrito.

"La expresión mayoritaria en Cataluña por el derecho a decidir y un referéndum ha de tener su apoyo en la sociedad madrileña, no solo por ser legítimo, sino por conectar con la aspiración de la ciudadanía madrileña a decidir", indica el manifiesto.

Además, en el escrito se asegura que "tiene la obligación de respetar este legítimo derecho y favorecer que la consulta se realice con plenas garantías democráticas, sin oponer obstáculos y respetando escrupulosamente la decisión que de ella se derive, como ha sucedido con Quebec y Escocia".

"Hay suficiente legitimidad para que desde Cataluña se adopte esa decisión; no se puede oponer a esta decisión la legalidad constitucional tal y como la interpreta el Gobierno de Rajoy, ya que lo que hemos oído es que lo que no es legal no es democrático, y eso es una aberración, porque la historia de la humanidad ha sido la lucha de derechos, y así se ha avanzado", reza.