Mañanes garantiza que "no habrá vacío de poder" en Educación

13/09/2017 - 16:15

El futuro consejero de Educación de Cantabria, el socialista Francisco Fernández Mañanes, ha asegurado que "no habrá vacío de poder" en este departamento, como ha exigido el otro socio de gobierno, el PRC, ante los cambios que la nueva dirección del PSOE ha planteado en las consejerías que dirige en el Ejecutivo bipartito.

SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)

"Está absolutamente garantizado", ha zanjado el próximo responsable del área, que sustituirá en el cargo a Ramón Ruiz y asumirá también, y además de las competencias de Cultura y Deporte, las de Investigación y Universidades, hasta ahora en manos de la vicepresidenta y exsecretaria del PSC, Eva Díaz Tezanos.

"No habrá vacío de poder. No lo habido nunca" y tampoco lo va a haber "ahora", ha sentenciado Fernández Mañanes en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que dicho extremo no se producirá bien porque altos cargos no serán cesados, o bien porque quienes sean destituidos serán sustituidos, según ha indicado.

El exdiputado y exportavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha expresado en estos términos ante la exigencia del PRC -cuyo secretario general, Miguel Ángel Revilla, es quien tiene potestad para cesar consejeros en calidad de presidente del Gobierno- de que no haya "vacío de poder" ante los relevos previstos, y que en una segunda línea afectarán también al consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, y a la directora de Mare, Rosa Inés García.

Ambas empresas dependen de la Consejería que dirige Díaz Tezanos. Su sucesor al frente del partido, el 'sanchista' Pablo Zuloaga, ha planteado asimismo que la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria se integre en Economía, Hacienda y Empleo, en manos del PSOE, algo a lo que se opone el PRC que, en caso de que haya que mover la empresa, defiende que regrese a Industria, que gestionan los regionalistas.

Así las cosas, y tras un primer encuentro de representantes de ambas formaciones para hacer seguimiento del pacto de gobierno suscrito hace dos años, al inicio de la presente legislatura, la dirección socialista debe decidir si finalmente Sodercan "se queda donde está", esto es, en Vicepresidencia, ya que si no puede integrarse en Economía no están dispuestos a que vaya a Industria y tener así que renunciar a esta empresa..

En cuanto a los relevos de personas previstos por el PSOE, a los que no se opone el PRC siempre que no se produzca "vacío de poder", los regionalistas han antepuesto a los ceses que se avance en el proyecto de presupuestos, porque esta última cuestión es "más importante" para garantizar la "estabilidad" del Gobierno, la prioridad que defiende el equipo de Revilla.