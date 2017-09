Camargo celebra este fin de semana el V Maratón Solidario de Balonmano a beneficio de la Plataforma de Alimentos

13/09/2017 - 16:37

Participarán unos 300 jugadores de una veintena de equipos

CAMARGO, 13 (EUROPA PRESS)

Camargo celebrará este fin de semana el V Maratón Solidario de Balonmano para las categorías senior, juvenil, cadete e infantil organizado por el Club Balonmano Camargo en colaboración con el Ayuntamiento de Camargo, bajo el lema 'Juega por un kilo'.

Se trata de una iniciativa en la que tomarán parte en torno a 300 jugadores de una veintena de equipos cántabros y formaciones llegadas de comunidades autónomas limítrofes con el objetivo de recoger productos no perecederos que serán destinados a la Plataforma Municipal de Alimentos.

Participarán equipos de diferentes categorías de clubes como Balonmano Torrelavega, Club Balonmano Piélagos, Dosa Balonmano Salesianos Santander, Balonmano Sinfin, Club Balonmano Nueve Valles, Club Balonmano Astillero, Club Balonmano Noja, o CB Basauri, a cuyos participantes se les dará la comida del día, además del club organizador.

Los partidos tendrán lugar en los pabellones Pedro Velarde y Juan de Herrera, y comenzarán el sábado a las 9 horas con partidos de 30 minutos que se desarrollarán en ambos emplazamientos hasta las 21 horas, sin pausa al mediodía.

El maratón continuará el domingo en el Juan de Herrera, en horario de 9 a 14 horas, ya con tiempo reglamentado, en una sesión en la que también se hará la presentación del conjunto senior femenino del club, el Ferroatlántica-Valle de Camargo.

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, el concejal de Deportes, Gonzalo Rodeño, y el presidente del CB Camargo, Juan Carlos Cadelo, han presentado esta cita en la que colaborarán todos los deportistas y clubes participantes con una aportación de kilos de alimentos, a la que se sumará la que realizarán los espectadores -que tendrán entrada gratuita- a quienes se solicita también su colaboración solidaria con la entrega de bolsas de legumbres, arroz, azúcar, harina, latas, leche, aceite y otros alimentos no perecederos, o bien productos de limpieza del hogar y de higiene personal.

Bolado ha puesto en valor este maratón que "es una muestra más de los valores del deporte", como ha quedado demostrado "cuando más lo ha necesitado la sociedad" en estos años en los que ha habido que buscar ayuda "sobre todo para las personas más necesitadas" a través de iniciativas solidarias como ésta.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado la labor del Club Balonmano Camargo con los niños ya que "desde chiquitines están aprendiendo a ser solidarios con los que más lo necesitan, y están comprobando que el ser solidario con los demás te enriquece como persona".

Rodeño por su parte ha elogiado esta iniciativa "que lleva muchísimo trabajo detrás" que realiza el club organizador al poner en marcha por quinto año esta "bonita iniciativa" que implica "una labor solidaria muy importante".

Por su parte, Cadelo ha animado a los vecinos a que se acerquen por los pabellones este fin de semana "a este torneo que no es competitivo sino que tiene un carácter solidario",

Desde el Club Balonmano Camargo se destaca que a través de esta iniciativa se busca "incentivar este deporte y además añadir la implicación social" y que por ello "con la misma filosofía del torneo Benjamín" se añade "la facultad de ayudar a la sociedad en una causa acuciante, la falta de alimentos de primera necesidad en muchas familias que tenemos cerca y que se ven obligadas a recurrir a los servicios sociales o a la Plataforma de Alimentos". En definitiva, "jugar a balonmano, divertirnos, y ayudar a que ese almacén de solidaridad esté lleno siempre".

El objetivo de la organización es alcanzar la tonelada de alimentos recogidos que sirva para ayudar a las personas y familias sin recursos que son atendidas por el servicio municipal. Por ello la Federación Cántabra de Balonmano se sumará a esta acción con la aportación de 250 kilos de alimentos, y la Asociación de Vecinos de Maliaño y el Club Balonmano Camargo harán lo propio con la donación de otros 150 litros de leche en total.

JORNADA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

El maratón tendrá su continuación el día 23 de septiembre, ya que la Plaza de la Constitución acogerá una jornada de balonmano calle entre las 10 y las 17 horas para categoría alevín mixto así como para los benjamín que participan en la liga escolar. Se trata de una jornada en la que se habilitarán dos mini campos de balonmano para que los pequeños jueguen, conozcan esta disciplina deportiva, y en definitiva, sepan compartir jugando y divirtiéndose.

Además, a todos los participantes en este acto en el que colabora la entidad la Caixa se les entregará una bolsa de comida y unos regalos, y el día estará amenizado con diversos juegos y sorteos para que los niños pasen una buena jornada, y conseguir además que los vecinos se sumen a la iniciativa y aporten también alimentos, como así harán los propios niños de los colegios.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

Por otro lado, aprovechando la comparecencia, desde el Club Balonmano Camargo se ha dado a conocer la campaña de concienciación que van a llevar a cabo en la temporada para fomentar la convivencia entre jugadores, entrenadores, familias, y público de los distintos clubes, y promover así una "ética deportiva" en la línea de "formar personas antes que deportistas" y prevenir cualquier tipo de violencia en torno a este deporte.

Estas reglas son: Anima a mis compañeros, estamos aprendiendo; Valora a los rivales, son niños como yo; Respeta al árbitro, eres mi ejemplo; Apoya a mi entrenador, es mi educador; No me des lecciones ni me presiones, lo haré lo mejor que pueda; No pierdas la calma, el balonmano es un juego; utiliza mi deporte para complementar mi educación; No te olvides de que hago deporte lo mejor que puedo pero difícilmente seré una estrella; Con tu apoyo seré mejor; Para mí lo más importante no es ganar, es practicar mi deporte favorito.