La Escena Encendida, Cita en Mairena y Aljarafest, en el otoño cultural de Mairena del Aljarafe

13/09/2017 - 17:52

El municipio sevillano de Mairena del Aljarafe arranca su programación cultural de otoño con iniciativas como La Escena Encendida, Cita en Mairena y Aljarafest, que persiguen el objetivo de "convertir a la localidad en referencia cultural en la provincia con una oferta diversa y con artistas de primer nivel".

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Según indica el Consistorio en un comunicado, la primera cita está dirigida a toda la familia, con un espectáculo que combina teatro, música y diversión: 'Clásicos excéntricos', de Lapso Producciones.

'Clásicos Excéntricos' es una propuesta sorprendente y sumamente original, un espectáculo que combina clown y música en directo en un programa universal y muy didáctico, perfecto para todos los públicos.El Teatro Villa de Mairena acogerá esta divertida obra este domingo, a partir de las 12,30 horas. A partir de entonces la actividad cultural no cesará en la localidad.

Y es que Mairena contará con diez espectáculos de artes escénicas gracias a su participación en La Escena Encendida, programación cultural de la Diputación de Sevilla. Así, los espectadores más pequeños de la provincia podrán disfrutar con La Maquiné y Lapso Producciones, que representarán 'El bosque de Grimm' y 'Clásicos excéntricos', respectivamente. Los adultos a los que les guste el teatro podrán ver Roma Calderón, con 'The Lovers'; Manuel Álvarez Producciones, con 'La luna me mata', Junglaría, con 'Cyrano', e Histrion Teatro, con 'Lorca, la correspondencia personal'.

Los melómanos tienen una cita con José Valencia, en 'Los palos de mi voz'; Zaguán, con 'Zaguán rock andaluz' y la Orquesta Barroca de Sevilla con 'Música europea en tiempos de Murillo', con lo que La Escena Encendida hace también su particular homenaje en el Año Murillo. Por último, Danza Móbile con 'Bailo, luego existo', hará las delicias de los aficionados sevillanos.

La música en directo tendrá un gran protagonismo en esta primera fase de la temporada cultural con dos festivales con figuras de renombre, como son Cita en Mairena y Aljarafest.

Esta primera Cita en Mairena contará con la participación de India Martínez, Diana Navarro, Antonio Orozco y Miguel Poveda. A la Cita en Mairena se ha sumado Noche de Carnaval, que contará con las actuaciones de La antología de Martínez Ares y Antología del Selu.

Septiembre se cierra con la primera edición de Aljarafest, que ofrece con exhibiciones de skate, BMX y patines y conciertos con Raimundo Amador, No me Pises que Llevo Chanclas, Los Aslándticos, Fran Cortés, Alejandro Bejarano, Calambres, Antihéroes, Alba Molina y Andreas Lutz.Además, con entrada libre, Mairena homenajeará al skater local y campeón de Europa David Parrilla con diferentes exhibiciones acompañadas de Bambit@s (compañía de baile), Nacho Bumburo (Lavoz Kids2 y Fenómeno Fan1) y No Identity (Especialistas de cine).