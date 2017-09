Podemos no tolerará "perder la oportunidad de cambio" y urge al Consell a "independizarse" de políticas del PP

13/09/2017 - 18:47

Estañ aboga por una tasa turística para generar ingresos y mejorar el turismo

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El síndic del grupo parlamentario de Podemos en las Corts Valencianes, Antonio Estañ, ha advertido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que su formación "no va a tolerar" que se pierda la oportunidad de cambio en la Comunitat Valenciana porque "nuestra tierra y nuestra gente no se lo puede permitir", al tiempo que ha urgido al Consell a que se "independice" de las políticas y el modelo el PP que "tanta precariedad y sufrimiento han traído".

Así lo ha indicado Estañ en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunitat en la que ha lamentado que en su discurso Puig haya advertido sobre el triunfalismo "para luego sumergirse en él". En este sentido, ha afeado al jefe del Consell que no haya hecho "ningún tipo de autocrítica del camino recorrido" y le ha recriminado que se haya amparado en cifras macroeconómicas que justifican el crecimiento pero que "no se están reflejando en la vida de la gente".

"Por supuesto que el país va mejor que cuando nos saqueaba el PP, pero la pregunta que debemos hacernos es si este gobierno ha conseguido sentar las bases de un proyecto país distinto al que nos encontramos en 2015", ha remarcado. "¿Se está haciendo todo lo necesario para revertir las bases de un modelo injusto e ineficaz?", le ha preguntado el síndic de Podemos.

Para el representante de Podem, ahora se está en un momento "crucial" en el que se pone de manifiesto "el agotamiento del modelo territorial y la ausencia de una apuesta por un proyecto común por parte del gobierno estatal".

Sin embargo, ha lamentado que haya "una suerte de "catalanización" de la política valenciana por parte de algunos grupos. "Estamos en la mitad de la legislatura que está justo entre el antiguo régimen y la oportunidad de construir un país valenciano digno, justo y fraterno. Estamos, por tanto en un momento excepcional en el que no podemos permitirnos que se repitan los errores del pasado", ha subrayado Estañ, quien ha señalado que "gran parte de los problemas" que hoy tiene que hacer frente la Comunitat "tienen su origen directo en los 20 años del PP".

Tras advertir de que algunos "quieren volver a surfear en el tsunami del cemento" que trajo la Ley del Suelo de Aznar, ha pedido a los integrantes del Acord del Botànic "hacer frente" a ese "terrible modelo, basado en una dependencia del ladrillo y al "funesto modelo del PP" que ha generado "corrupción, recortes en servicios públicos y un estatuto débil".

TASA TURÍSTICA

Además, el portavoz de la formación morada ha cuestionado las medidas que ha puesto en marcha el Consell para hacer frente los nuevos retos del turismo y el fenómeno de la 'turismofobia' al considerar que "se han seguido las mismas lógicas del PP: se sigue contando el turismo al peso, se sigue poniendo en el centro a los millones que nos visitan, pero no a las 'kellys' que limpian sus habitaciones por dos euros".

A su juicio, hay que impulsar medidas como una tasa turística para generar ingresos y mejorar el turismo. Un impuesto que sea "progresivo en función del precio del alojamiento y cuyos ingresos reviertan en los municipios", así como ha exigido más derechos para las ciudadanos como solución para combatir la turismofobia y no campañas de hospitalidad.

Ha señalado que en el corto plazo, la prioridad del Botánic debería ser garantizar las condiciones básicas y el cumplimiento de los derechos laborales frente a las irregularidades que dan diariamente. En el largo plazo, ha considerado prioritario "asumir la transición energética, la descarbonización del sistema productivo y caminar hacia una economía verde que permita luchar contra el cambio climático".

Asimismo, ha urgido al jefe del Consell a aplicar el Plan de Economía Sumergida; mejorar la vida de los agricultores para que puedan ganarse la vida "dignamente", un Plan Industrial y Políticas Públicas que favorezcan al sector cooperativo valenciano y a vaciar las Diputaciones. En materia de residuos, ha abogado por poner en marcha el Sistema de Deposito, devolución y retorno de envases (SDDR) para evitar el abandono de basura en el medio natural, por lo que le ha instado a tener "la valentía suficiente" para tomar medidas estructurales en esta materia e introducir este sistema. "No podemos conformarnos con parches", ha aseverado.

Para el síndic de Podemos, el Consell debe de hacer una apuesta decidida por aumentar las políticas públicas destinadas a la distribución de las rentas y a consolidar el estado de Bienestar. "Tenemos la oportunidad de que la Comunitat valenciana deje de ser conocida por la corrupción y pase a serlo por sus conquistas sociales, pero "no podemos conformarnos con parches", ha remarcado para insistir en la necesidad de trabajar por una Ley de Renta Básica Valenciana.

En materia sanitaria, ha considerado que "falta mucho por mejorar en atención primaria" y ha subrayado que se tiene que "acabar con las privatizaciones". "No queremos seguir con el mismo camino que con Alzira, donde hemos tardado más de dos años en revertir el contrato y en donde, de hecho, lo que ha ocurrido es que ha caducado la concesión. Queremos que exista un esfuerzo activo y contundente por parte del Consell para recuperar la gestión de los hospitales", ha apuntado.

También ha urgido a corregir las políticas de "desprecio al valenciano" y asegurar que la cooficialidad y los derechos lingüísticos se garanticen, pero también ha considerado necesario un plan específico para comarcas castellanohablantes. "Es momento de pensar en una política lingüística que cohesione nuestro territorio y proponemos ponernos a trabajar para conseguir un marco legal de plurilingüismo que amplíe y mejore el decreto", ha manifestado

"HEMOS VENIDO A CAMBIAR EL RUMBO"

Estañ ha mostrado el apoyo de su grupo a Puig en la reivindicación de la financiación y ha señalado que no han llegado a las instituciones "solo para frenar al PP", sino que quieren construir un nuevo modelo para la Comunitat.

"Hoy muchos se dedican a hablar de Cataluña en vez de centrarnos en los problemas valencianos. Estamos en un momento excepcional en el que no podemos permitirnos que se repitan los errores del pasado. Desde Podemos no vamos a tolerar que perdamos esta oportunidad: nuestra tierra y nuestra gente no se lo puede permitir", ha rematado.