1-O.- AMI y ACM llaman a los alcaldes a declarar "porque no tienen nada que esconder"

13/09/2017 - 18:46

La presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha llamado este miércoles a los alcaldes que han firmado decretos municipales de apoyo al referéndum del 1-O a que vayan a declarar cuando les citen, porque "no tienen nada que esconder ni ningún inconveniente en explicar, donde sea, que estarán al lado del Parlament, del Govern y de la gente para hacer posible el voto".

En declaraciones junto al presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, Lloveras que ambas entidades tienen "unidad de acción absoluta" y que el objetivo es continuar trabajando en positivo hacia el referéndum.

Preguntada por los 30 alcaldes de la CUP que han anunciado que no acudirán a declarar, ha reiterado que la unidad de acción es absoluta: "Todos vamos a una, todos iremos a declarar. Eso no quita que haya alcaldes que quieran ir voluntariamente y otros no vaya voluntariamente, pero todos iremos a declarar porque no hay nada que esconder".

