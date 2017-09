Junta aboga por un acuerdo educativo al margen de intereses "partidistas" y oposición denuncia "recortes"

13/09/2017 - 19:58

La consejera de Educación, Sonia Gaya, ha abogado este miércoles ante el Pleno del Parlamento por un acuerdo educativo en Andalucía al margen de intereses "partidistas", y ha defendido la decisión de la Junta sobre un importante aumento de la plantilla de profesores en este nuevo curso escolar, mientras que los partidos de la oposición, PP-A, Podemos e IULV-CA, han denunciado "recortes" en el sistema educativo público y han exigido cambio en la gestión.

Gaya ha comparecido ante el primer Pleno del Parlamento del nuevo curso político para informar sobre el inicio del curso escolar 2017-2018 y ha querido dejar claro que la Junta va a seguir trabajando por un acuerdo por la educación en Andalucía que recoja el espíritu constructivo de la Ley de Educación de Andalucía (LEA). Ha señalado que debe ser fruto de un debate con mayúsculas, al margen de intereses "partidistas".

Según ha explicado la consejera, el curso escolar se ha iniciado con la incorporación de 2.676 profesores más a las aulas, lo que supondrá un total de más de 98.000 docentes a la plantilla del sistema autonómico, contrarrestando así los recortes del Gobierno central en 2012. Ha indicado que el próximo año se volverá a sacar una importante oferta de empleo público en Andalucía y ha señalado que se reforzará la formación de los docentes.

Un total de 1.423.265 alumnos se formarán en 4.575 centros públicos, un 78 por ciento del total del alumnado --el resto se distribuye entre la enseñanza privada concertada (18,2%) y la no subvencionada (3,8%). La consejera también ha destacado el apartado vinculado a obras e infraestructuras, con la retirada de 181 aulas prefabricadas como previsión para el presente año 2017 y 69 intervenciones para suprimir el amianto de los centros, en un plan global de 60 millones en seis años que finalizará en 2022, seis años antes de lo que recomienda la UE.

Gaya ha querido dejar claro que la Junta va a seguir haciendo todo el esfuerzo posible para mejorar la comunicación con la comunidad educativa. Ha apuntado que hay que ser consciente tanto de los avances como de las carencias para avanzar y reorganizar el sistema educativo público para dar el salto cualitativo que reclama la sociedad.

Tras la intervenciones de los grupos en el debate, la consejera ha indicado que ella reconoce que hay cosas que se pueden mejorar en el sistema educativo andaluz, pero que no está dispuesta a admitir que se diga que no funciona. Ha negado que se estén "maquillando" cuestiones y ha insistido en que se está escuchando a los colectivos educativos y a las familias ante cualquier medida que se pretende adoptar.

Ha criticado el discurso "catastrofista" de PP-A y Podemos, que en lugar de construir y colaborar, sólo quieren "confrontar permanentemente".

"MÚLTIPLES PROBLEMAS"

Por su parte, la diputada del PP-A Marifrán Carazo ha denunciado que la Junta no ejecuta el presupuesto destinado a educación, mientras que el gasto educativo disminuye su peso en el conjunto global del presupuesto, lo que provoca, junto a una "nefasta gestión", que no se resuelvan los "múltiples problemas del sistema educativo andaluz". Ha agregado que los resultados no mejoran y Andalucía sigue siendo líder en "fracaso y abandono escolar", mientras que es la que cuenta con el mayor porcentaje de alumnado repetidor.

Carazo ha apuntado además que hay planes educativos de hace décadas que no terminan de llegar, como el de bilingüismo o el plan de apertura de centros, que no llegan al cien por cien de los centros públicos. Ha señalado que son numerosas las necesidades en infraestructuras educativas y muchos niños aún estudian en aulas prefabricadas. Asimismo, ha indicado que aún hace falta incorporar más docentes al sistema educativo, porque las ratios de alumnos por aulas están "sobredimensionadas". Ha pedido valentía a la Junta para que haya un cambio en la gestión, en la planificación y en el presupuesto educativo si se quiere avanzar en calidad.

La diputada de Podemos Libertad Benítez ha manifestado que la Junta no está comprometida con el blindaje de la escuela pública y está olvidando el mensaje de una "educación pública, libre de recortes". Ha señalado que cada inicio de curso seguirá siendo "el principio de la desigualdad social y de la injusticia". Ha pedido a la consejera explicaciones de por qué las ratios no bajan en Andalucía y se han eliminado unidades educativas. A su juicio, hay falta de voluntad política para blindar la escuela pública ante el avance de la concertada. Ha indicado que la Junta hace una gestión a golpe de "improvisación" y ha señalado que es "falso" que se hayan recuperado los niveles previos a la crisis en cuanto al profesorado.

El diputado de Ciudadanos José Antonio Funes ha considerado que el decreto sobre la educación infantil de cero a dos años es un "buen decreto" tras haberse corregido algunos aspectos. Ha querido dejar claro que se han producido mejoras en la educación andaluza gracias a la aportación de su grupo, apuntando que el apoyo de Ciudadanos al PSOE-A "no es gratis". Ha reclamado un pacto educativo andaluz y ha criticado que la Junta esté dando "pasos adelante y pasos atrás" a este respecto.

El portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que cada curso se caracteriza por una situación y, en este caso, se inicia con "dos amenazas", el decreto andaluz "sobre liberalización de la educación infantil de cero a dos años" y la incertidumbre sobre la planificación de los horarios de los docentes como consecuencia del recurso del Gobierno central contra el decreto de la Junta que regula la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos. Ha considerado que la Junta debería dar "certidumbre" sobre esa jornada laboral del profesorado.

La diputada del PSOE-A Adela Segura ha señalado que el único responsable de los recortes en educación en España es el Gobierno de Mariano Rajoy y ha señalado que la Junta, con sus medidas, está tratando de paliar esos recortes, sobre todo, en lo que respecta al profesorado.