Compromís: "La derecha deseaba un gobierno dividido y tenemos un Consell que mejora la vida de la gente"

13/09/2017 - 20:47

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha subrayado este miércoles que, a pesar de que la derecha valenciana deseaba un gobierno en la Generalitat "dividido e inestable", lo que hay es "una mayoría fuerte y cohesionada". "Querían que esta tierra se sumiera en el caos más absoluto y tenemos un gobierno que está mejorando la vida de la gente y lo hace con estabilidad y normalidad", ha enfatizado.

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Ferri durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana, en el que ha agradecido tanto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como a los consellers el trabajo realizado y sus esfuerzos por mejorar "la vida de los valencianos".

En su intervención, el portavoz de Compromís ha indicado que a pesar de los augurios del PP que ha querido "dibujar futuro apocalíptico" y volver "con todas sus fuerzas al pasado", ha subrayado que el pueblo valenciano "no añora la corrupción, sino que tiene ganas de futuro".

"Necesitamos que la derecha deje preocuparse en atacar y comience a proponer porque ahora lo que hay es una mayoría que escucha, dialoga y acuerda. Puede ser la que la derecha no plantea propuestas en positivo porque sabe que no tiene credibilidad, ha manifestado.

En este sentido, ha hecho una comparativa entre el Consell del PP y el del Botànic y ha preguntado a la cámara qué gobierno decidió subir los impuesto clases media para contestar que fue el ejecutivo del PP, mientras que ha destacado que el del Botànic los bajó a 1,6 millones de valencianos y los subió pero a los "ricos".

"No hay color si se compara su gobierno --en alusión a Puig-- con el de Madrid. No hay color. Por eso la derecha ataca las políticas y es que su alternativa es la que instauró hace 20 años: corrupción, desigualdad y recortes", ha insistido Ferri, para indicar que los valencianos las "conocemos muy bien" por eso cuando Bonig habla de ciertas cosas no se las cree."Sabemos la alternativa que se esconde", ha dicho.

PUNTUACIONES AL CONSELL

Asimismo, Ferri ha destacado que todos los consellers del ejecutivo de Puig han sido aprobados por los ciudadanos en diferentes encuestas en medios de comunicación, mientras que los miembros del anterior Consell suspendían. "Esto es porque la ciudadanía ve que el Botànic trabaja por mejorar la vida de todas las personas", ha considerado para enfatizar que la época de "la época de la desidia y la incompetencia ha quedado en el pasado porque ahora tenemos un Consell que sabe gestionar con ideología de la diversidad, igualdad y libertad".

Para Ferri, la derecha "no sabe gestionar, sino "mandar" porque ha defendido que la buena gestión es la de ser "honestos y preocuparse por los problemas" y, en este punto, ha puesto como ejemplo la "buena gestión" del Consell con medidas como el aumento de profesores o más de 5.000 jóvenes contratados a través Avalem Jove, bajada de ratios educativas, o más de 20 millones consulta ciudadanas tramitadas, entre otras cuestiones.

"Una buena gestión es la que hace valencianos vivamos hoy mejor que hace dos años. Quienes nos acusa de ser radical por cumplir aquellos que prometimos, ni caso", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que todo ello se ha conseguido a pesar de que ha habido "pufos" y "campos de minas" que han ido aflorando como la deuda a universidades o los 40 millones ayudas fantasma en v vivienda. "A cada pufo del PP, una solución del Botànic", ha puntualizado.

No obstante, ha admitido que todavía quedan retos de cara al futuro como son la ley de paridad, la ley electoral o la ley publicidad institucional, así como la necesidad de abordar el cambio climático, ámbito fiscalidad, movilidad, energética o plantear el debate sobre la tasa turística.

También, el de "dejar de ser invisibles" ante Madrid que ha supuesto que hayan quedado "en el cajón" las inversiones que necesita la Comunitat como el Corredor Mediterráneo, el tren de la Costa o unas carreteras seguras. Para ello, ha reivindicado la necesidad de salir a la calle para defender esta causa "justa".

En el turno de réplica, Puig ha agradecido su apoyo y el del grupo Compromís al gobierno valenciano incluso "en momentos complicados". "Compromís está dando un ejercicio de potenciación de lo que le corresponde a un grupo que da apoyo al gobierno en esta cámara. Gracias por vuestro apoyo a todas las políticas", ha zanjado.