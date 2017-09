Barkos dice que la "ruptura" de Fomento "no atiende a los intereses de Navarra", sino al "interés" de UPN

14/09/2017 - 9:43

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que "la ruptura unilateral" del Ministerio de Fomento sobre el tren de alta velocidad "no atiende a los intereses generales de Navarra" y ha planteado, por el contrario, que responde al "interés partidista" de UPN.

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

"UPN quería un juguete, UPN tiene ahora un juguete y a Navarra se le ha hurtado un convenio, y por lo tanto, este es un ejemplo claro de la irresponsabilidad allá donde el interés partidario choca con el interés general de Navarra", ha sostenido Uxue Barkos, en declaraciones a los medios, antes de asistir al pleno del Parlamento de Navarra.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "si echamos la vista atrás y miramos las hemerotecas, en la gestión de los Presupuestos Generales del Estado en mayo y junio de 2017, queda bien acreditado qué ha ocurrido aquí y se resume en una frase: UPN quería un juguete, UPN tiene ahora un juguete y a Navarra se le ha hurtado un convenio".

En opinión de Barkos, "no sé da ninguna de las tres circunstancias que explican la ruptura o la finalización del convenio y cualquier colaboración del Gobierno de Navarra en los siguientes pasos va a mirar de manera ambiciosa a que lo que se acometa sea una obra de corredor, no un tren de ningún sitio a ninguna parte, que es lo que tenemos ahora en el convenio de 2010".

La jefa del Ejecutivo ha insistido en que "lo que tenemos encima de la mesa es una declaración de ruptura del Gobierno del PP, que no atiende a los intereses generales de Navarra, que no atiende a la realidad de los motivos de ruptura de ese convenio, y que por lo tanto solo atiende a los compromisos que adquirieron para los presupuestos de 2017, donde por cierto, el Gobierno del PP se comprometió a licitar unos tramos en 2017 cuando no podía, porque el convenio de 2010 es vigente y esa posibilidad estaba solo en manos del Gobierno de Navarra".

Además, Barkos ha incidido en que "los plazos en los que estábamos, porque así había venido siendo la gestión del Gobierno central en esta materia, hacían prácticamente imposible que pudiera licitarse nada en 2017, aprisa, corriendo y mal".

Igualmente, la presidenta del Gobierno ha negado que Navarra se haya retrasado en su respuesta a la propuesta de convenio que le formuló Fomento. "El Gobierno de Navarra ha estado trabajando en todo lo que le competía, lo ha hecho en tiempo y en forma, no hay ningún retraso. Lo que aquí ha pesado son razones de otro tipo y de interés partidista", ha censurado.

NO SE VINCULA CON EL CONVENIO ECONÓMICO

Por otro lado, Uxue Barkos ha considerado que "no se vincula políticamente esta cuestión con la negociación del Convenio Económico", si bien ha apuntado que "es cierto que todas estas negociaciones de envergadura tienen una primera y central, que es la negociación del Convenio Económico".

Así, ha explicado que "si Navarra va a plantear y plantea al Gobierno del Estado que cualquier acuerdo en torno a la financiación de las obras del tren de altas prestaciones ha de hacerse con cargo a la aportación anual, es decir, descontándolo del convenio, lógicamente primero tenemos que tener el convenio ordenado, y quiero recordar que llevamos tres años tarde, tenía que haber estado la actualización firmada para 2015 y por lo tanto entiendo que debemos estar en la recta final, y por lógica primero ha de ser el Convenio Económico".