Causapié asegura que no apoyaron la reprobación de Arce por no ser "cómplices" de una estrategia "de crispación" del PP

14/09/2017 - 9:48

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha asegurado este jueves que los socialistas no apoyaron la reprobación de la concejala-presidenta de la Junta de Arganzuela, Rommy Arce, por no ser "cómplices" de una estrategia "de crispación" del PP.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El punto 6 del orden del día de la Junta de Arganzuela preveía el pasado miércoles la reprobación de Arce, a propuesta del PP. Ciudadanos apoyó la iniciativa de los populares por el carácter autoritario de la edil. Por su parte, Ahora Madrid y PSOE me mostraron contrarios.

"Pensamos que el PP está en una estrategia de generar confrontación y conflicto, y no queremos ser cómplices de esa estrategia; ya criticamos iniciativas y propuestas en Arganzuela y hemos sido muy críticos con Rommy Arce", ha expresado Causapié.

Al comienzo de su intervención, la edil socialista Erika Rodríguez puso de manifiesto en la Junta que no estaba "de acuerdo" con "cierto desdén" que se da en el Pleno del distrito, y que se mantenían en ello, porque "nada ha cambiado", pero dirían 'no' a la reprobación porque no querían participar en "juegos políticos".

Rodríguez recordó que fueron los socialistas quienes promovieron esa "llamada de atención" a la concejala-presidenta, con quien no están "contentos" sobre su forma de llevar el distrito. "Queremos que el distrito funcione, pero no queremos una representación en la que solo basamos las acusaciones", señaló.