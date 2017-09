(avance) cataluña. el gobierno asegura que el 1-o no habrá votación: “no nos va a temblar el pulso”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reafirmó este jueves que "no va a haber referéndum" y, en consecuencia, "no se va a votar" el próximo 1 de octubre, fecha fijada por los independentistas para la celebración de la consulta secesionista en Cataluña. "No nos va a temblar el pulso en hacer lo que tengamos que hacer", aseguró.

La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas se pronunció en estos términos en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, donde dijo a los ciudadanos catalanes que "no deben colaborar" con el referéndum independentista que promueve un Gobierno autonómico que "ha perdido el norte".

"Ese referéndum no se va a celebrar y el Gobierno tiene previstos todos los escenarios, desde que las tengan (las urnas) a que no", aseveró la 'número 2' de Mariano Rajoy, para quien no es posible el diálogo con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mientras "no dé marcha atrás" en la dinámica en la que se ha instalado.

