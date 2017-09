Beltrán dice que Fomento "coge las riendas del TAV" porque el Gobierno foral "dilataba intencionadamente" el proceso

14/09/2017 - 10:09

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha afirmado que el Ministerio de Fomento "ha cogido las riendas del tren de alta velocidad" porque "el Gobierno de Navarra estaba dilatando intencionadamente la respuesta" sobre la propuesta de convenio que le había formulado el Estado.

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

Ana Beltrán ha sostenido que el Ejecutivo foral no respondía "por las presiones de sus socios" y ha añadido que "finalmente se ha doblegado a los intereses de Bildu y de sus socios de barricada, que son Podemos e Izquierda-Ezkerra, los que quieren paralizar el desarrollo en esta comunidad".

"Teníamos bien claro que el PP no iba a dejar ni va a dejar nunca que Navarra sea una comunidad de segunda, que es lo que pretende en algunas ocasiones el Gobierno de Navarra", ha asegurado la dirigente 'popular' en declaraciones a los medios.

Ana Beltrán ha añadido que "lo último fue lo de este miércoles, cuando la portavoz del Gobierno dice que no va a haber partida presupuestaria para el TAV en los presupuestos de 2018". "Eso le hizo al Gobierno de España ver claramente que la voluntad del Gobierno de Navarra, lejos de lo que parecía, era dilatar y no contestar al Gobierno de España", ha indicado.

La presidenta del PPN ha subrayado que el ministro de Fomento "dijo hace tiempo, cuando vino a Navarra a un acto del PP, que si el Gobierno foral no tenía clara la decisión y no apostaba por la alta velocidad, el Ministerio cogería las riendas del proyecto". "Se le ha dado mucho plazo al Gobierno de Navarra y no ha habido presiones", ha indicado.

Además, según Beltrán, "no era el primer plazo que se le daba al Gobierno foral, había un compromiso firme por parte del consejero Ayerdi por responder, pero no estaba respondiendo, y se ha visto claramente la nula intención de empezar las obras al no haber partida presupuestaria".

En todo caso, ha resaltado que "el Ministerio ha dicho que quiere que la buena sintonía siga existiendo y lo deseable hubiese sido haber trabajado conjuntamente". "Ha sido el Gobierno de Navarra el que no ha cumplido con los compromisos, es más, me atrevería a decir que ha faltado al respeto a un Ministerio no contestando ni siquiera en el último de los plazos que le había dado", ha indicado.

En definitiva, ha afirmado que "el Ministerio ha dicho siempre que lo bueno es colaborar y mucho mejor es para Navarra que se realicen conjuntamente el proyecto, pero la voluntad tiene que estar en el Gobierno de Navarra, porque el Gobierno de España ya tiene la decisión clara de actuar si no actúa el Gobierno de Navarra".