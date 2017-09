PP-A critica la "puerta de la oca" con exconsejeros que van "de alto cargo a alto cargo" y Junta defiende su trayectoria

14/09/2017 - 11:48

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha defendido este jueves la "trayectoria" de exconsejeros del Gobierno andaluz que han sido nombrados para otras responsabilidades de la Administración autonómica tras la última remodelación del Ejecutivo de Susana Díaz, mientras que el diputado del PP-A Adolfo Molina ha afeado a la Junta que juegue a "la puerta de la oca" con dichos responsables: "De alto cargo a alto cargo y tiro porque me toca".

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Ejecutivo autonómico en el Pleno del Parlamento y al hilo de una pregunta del citado diputado del PP-A dirigida al vicepresidente de la Junta acerca de "qué criterios se han tenido en cuenta por parte del Gobierno andaluz" para las "recolocaciones en el ámbito de lo público de cuatro de los cinco exconsejeros que salieron del Gobierno andaluz en la última remodelación", acometida por la presidenta Susana Díaz el pasado mes de junio.

Jiménez Barrios ha respondido al representante 'popular' que, "dentro de las competencias que tiene establecidas" el Gobierno andaluz "para nombrar a quien crea" oportuno en cada puesto, "ha nombrado a personas que tienen, como usted bien dijo el otro día, una reputada trayectoria personal y profesional".

Molina ha replicado criticando que se haya nombrado a "un médico" como el exconsejero de Salud Aquilino Alonso como nuevo director de la Agencia Andaluza de la Energía, "premiando" así a alguien cuya "cabeza tuvieron que entregar a las mareas blancas", según ha señalado el diputado del PP-A, para quien "la gota que colma el vaso" de estas recolocaciones ha sido el nombramiento del exviceconsejero de Salud Martín Blanco "al frente del Parque Tecnológico Cartuja 93" después igualmente de "entregar su cabeza a las mareas blancas por la desastrosa gestión de las fusiones hospitalarias".

"Será legal, pero no me parece ético ni estético", ha comentado el diputado del PP-A, que ha concluido opinando también que "no será puerta giratoria", pero "es la puerta de la oca: de alto cargo a alto cargo y tiro porque me toca".

En su segundo turno, el vicepresidente de la Junta ha citado a ex altos cargos del PP recolocados en otras responsabilidades como los exministros Federico Trillo o José Ignacio Wert, y ha rechazado el argumento de que quien haya sido "rechazado en la calle" no pueda retomar otras responsabilidades, porque el presidente del PP-A "fue rechazado por los votantes de Andalucía y sigue ostentando el cargo", según ha comentado.

En esa línea, Jiménez Barrios ha argumentado que "no es justo seguir perseverando en el desprestigio de las personas que noblemente se dedican a la política", así como ha dicho que "no es serio" que ahora el diputado del PP-A diga que lo ocurrido no es ejemplo de "puerta giratoria" después "de los ríos de tinta que han corrido" sobre las mismas.

Tras indicarle a Molina que "ustedes tienen ejemplos sentados en los escaños, como es razonable", Jiménez Barrios ha concluido llamando a ser "serios" y a "prestigiar la política", porque "esto es una nimiedad comparado con los problemas que tiene la gente", y defendiendo que los citados exconsejeros "son personas que han merecido y merecen el respaldo público".