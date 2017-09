Cataluña. el pp insta a la “mayoría silenciosa” catalana a “reaccionar” frente al 1-o

14/09/2017 - 11:45

El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, instó este jueves a la "mayoría silenciosa" de ciudadanos que quieren seguir siendo parte de Cataluña, España y Europa a "reaccionar" frente a la "mayoría absolutamente extremista" que quiere celebrar un referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre.

Así se pronunció antes de participar en la reunión del Consejo de Alcaldes del PP de Sevilla, que acusó al presidente de la Generalitat de usar a los ciudadanos, alcaldes y funcionarios de esta comunidad autónoma como sus "escudos" en este proceso que busca la secesión de Cataluña con respecto al resto de España.

"Creo que la mayoría silenciosa que quiere seguir siendo Cataluña, España y Europa debe reaccionar frente a una mayoría absolutamente extremista que quiere imponerse a esa mayoría moderada y silenciosa que existe en Cataluña", demandó el vicesecretario general del PP.

Celebró que haya "muchos alcaldes" que hay demostrados que "no están dispuestos" a seguir las instrucciones de Puigdemont y auguró que los independentistas "van a fracasar rotundamente" en su propósito y que al final prosperará la democracia, la libertad y el Estado de Derecho.

Así las cosas, trasladó nuevamente "todo el apoyo político" del PP a los alcaldes que están "resistiendo las amenazas y coacciones" que se están planteando. La reacción frente al independentismo, dijo, ha de ser el "minuto a minuto" y en todos los ámbitos para evitar que se continúe haciendo "un daño extraordinario" a muchas generaciones de catalanes.

"Hoy algunos quieren que empiece la campaña, pero no empieza la campaña porque no hay referéndum legal, no existe una consulta convocada de acuerdo al Estado de Derecho y, en consecuencia y como tal, no existe ningún tipo de campaña", sostuvo el dirigente popular.

Finalmente, indicó que el Gobierno tiene encima de la mesa "todos los instrumentos que ofrece el Estado de Derecho" para reaccionar "en los próximos días y semanas" con "proporcionalidad, serenidad y firmeza". No obstante, apostó por "no anticipar acontecimientos" e ir actuando paso a paso.

