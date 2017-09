El PP-A critica la situación "vergonzosa" del centro de salud Fuensanta con el único ascensor "estropeado"

14/09/2017 - 12:53

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, han criticado este jueves la situación "vergonzosa" del centro de salud Fuensanta de la capital cordobesa, con el único ascensor que hay "estropeado", algo que llevarán al Parlamento regional.

CÓRDOBA, 14 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, la popular ha explicado que este centro de salud "atiende a 60.000 habitantes, tiene un único ascensor y desde 2012 la Junta prometió un segundo ascensor que nada se sabe de él", pero "el único que existe está más días estropeados que en funcionamiento".

En concreto, ha apuntado que "en seis días ha tenido cinco averías y se limita la Junta a decir que llevan a cabo las labores de mantenimiento del ascensor", ante lo cual ha cuestionado "si todavía es capaz de jugar con esto después de lo vivido en Sevilla y tener tanto descaro y tan poco sentimiento".

De igual modo, ha advertido de que "en Córdoba en los últimos años, desde que Díaz es presidenta ha puesto en la calle a 600 sanitarios", a la vez que ha preguntado "dónde está el Materno Infantil, que no ha dicho nada de ello y lo dirá en las próximas elecciones para hacer la promesa electoral; qué pasa con los aparcamientos del Hospital Reina Sofía, y qué pasa con el centro de salud de la Avenida de América".

Al hilo de ello, ha comentado que ha escuchado a la presidenta, Susana Díaz, "decir en más de una ocasión que la sanidad en Andalucía es la joya de la corona, pero está muy claro que ella la ha llevado a la casa de empeños", después de que "hace poco tiempo se conoció el informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública", y en él se recoge que "Andalucía está entre las cuatro comunidades en peor situación de sanidad pública", al ser "la última en inversión por habitante, en camas y en médicos y enfermeros especialistas".

Además, ha lamentado que se ha vivido "un verano de auténtico caos y auténtica barbaridad, porque se han cerrado camas hospitalarias, no se han sustituido las vacaciones del personal, se han cerrado centros de salud por la tarde, se han cerrado consultas de especialidades por la tarde e incluso días enteros".

A su juicio, "Díaz ha decidido matar a la sanidad lentamente", de forma que considera que "tiene a la sanidad andaluza en cuidados paliativos y con ella a la sanidad cordobesa", dado que "no ha cumplido ninguna de sus promesas y ha decidido poner fin a un sistema sanitario donde se tiene a los mejores profesionales y los tiene acosados en el sentido de no poder dar más de sí por las horas que echan, las condiciones precarias y la falta de recursos".

Ante ello, López ha defendido que el PP "no va a consentir" esta situación ni para los cordobeses, ni para los andaluces, de ahí que se hayan llevado "muchas iniciativas" a la Cámara autonómica, en las que "el PSOE se ha dedicado a decir que no es cierto que la sanidad se encuentre en esta situación", pero "ya no puede callar a los andaluces y los propios profesionales salen en las redes sociales a denunciar la situación que viven ellos y sufren los pacientes", ha declarado.

Al respecto, la número dos del PP regional ha asegurado que van a seguir llevando iniciativas al Parlamento andaluz en materia sanitaria, como los asuntos referidos a Córdoba, sobre los que también se presentarán enmiendas a los presupuestos de la comunidad, porque "el PP no va a cejar en el empeño de volver a una sanidad pública de calidad en Andalucía", ha enfatizado.

"EL CAMBALACHE"

Entretanto, López ha advertido de que "no se puede paralizar la situación de la ciudad por no saber gestionar", de modo que "el cambalache que muchos hicieron en su momento le causa muchos perjuicios a todos los vecinos de Córdoba, pero también queda claro todos los días que la solución está en el PP".

En este caso, Bellido ha manifestado que el barrio de La Fuensanta está "absolutamente abandonado por el PSOE, tanto por la Junta de Andalucía, como por el Ayuntamiento", y "el ejemplo de abandono es el centro de salud", a lo que ha agregado que "en este barrio lo de los ascensores es algo que se repite", citando que en el último Pleno municipal el PP fue "el único" grupo que llevó asuntos de este barrio y otros, a tal efecto con la moción sobre la instalación de ascensores en edificios con subvenciones ya concedidas.

Sin embargo, ha reprochado que "la alcaldesa no puede ir a pedir nada a la Junta, porque saben que no pinta nada ni en la ciudad, ni en su partido", al tiempo que ha indicado que en las ordenanzas fiscales "se ha rechazado una propuesta precisamente del PP para que los impuestos que pagan los cordobeses que vive en los pisos sin ascensor, por ejemplo el Impuesto de Construcciones e Instalaciones, se bonificaran".

Asimismo, ha subrayado que "la alcaldesa dos días después de haber demostrado que no tiene apoyos en el Pleno sigue sin explicar a los cordobeses cómo va a sacar del lío en el que nos ha metido", porque "al quedarse sola y sin apoyos en el Pleno para gobernar, se marca con una actitud soberbia y cínica" con el planteamiento de la moción de censura, ha censurado.

De este modo, ha insistido en que se someta a una cuestión de confianza, y si no que "aclare cómo piensa seguir gobernando para sacar adelante lo que Córdoba necesita, que son proyectos que generen empleo para todos los cordobeses". Y es que, ha añadido, "no se sabe qué va a pasar con los presupuestos, con Cosmos, con el Parque Científico Tecnológico de 'Rabanales 21' y los veladores".

En definitiva, el portavoz municipal del PP considera que "la alcaldesa tiene que dejar de hacer lo que lleva haciendo dos años, que es buscar excusas y culpables, y ponerse a trabajar por la ciudad, y si no a dar un paso al lado para que otros podamos tomar ese liderazgo".