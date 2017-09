La Sareb proyecta en solitario 115 viviendas en la Florida y espera iniciar las obras en octubre de 2018

14/09/2017 - 13:11

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) proyecta en solitario un total de 115 viviendas en el solar de la zona de la Florida, en Sevilla capital, donde esperar iniciar las obras en octubre de 2018.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Fuentes de la Sareb, que es propietaria del solar, han indicado a Europa Press que el nuevo proyecto contempla 115 viviendas, en lugar de las 84 anteriores, que eran más grandes.

Las fuentes han indicado que en un primer momento este proyecto se iba a desarrollar con Monthisa pero finalmente lo harán en solitario, contemplando el actual 115 viviendas.

Estas fuentes han explicado que deben solicitar licencia antes de 27 de noviembre y en esa línea están trabajando.

De esta forma, estiman que el inicio de las obras podría producirse en octubre de 2018, fecha aproximada y no cerrada, toda vez que todo está pendiente de la ratificación del proyecto por parte del consejo de administración de la Sareb.

Según ha adelantado este jueves 'El Correo de Andalucía', la decisión de que esta sociedad se haga cargo de las obras atiende a la falta de acuerdo que finalmente hubo con la promotora Monthisa para que esta desarrollara las obras. Finalmente, no hubo acuerdo entre las dos partes para el plan previsto y el acuerdo quedó roto. Entonces, la Sareb ha decidido desarrollar el terreno aunque ha tenido que ir a contrarreloj porque la Gerencia de Urbanismo "sacará a la venta forzosa el suelo si no hay proyecto previsto". Por este motivo, la Sareb debe pedir la licencia antes del 27 de noviembre "si no quiere perder la titularidad del solar".

ANTECEDENTES

El solar de la Florida, que se ubica entre las calles la Florida, Luis Montoto y Menéndez y Pelayo era en 2009 propiedad de la promotora Novaindes. Con la llegada de la crisis económica, Novaindes se vio obligada a presentar un concurso de acreedores.

Años después, en 2013, el juzgado anunció que el suelo se ponía en venta a través de una subasta pública y como nadie pujó por los terrenos, la Sareb pidió al juzgado que se le adjudicara el terreno por 60,9 millones, según ha explicado este diario.