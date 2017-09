Óscar Puente defiende un modelo "más europeo" en España pues lleva "40 años sin haber un Gobierno de coalición"

Censura que "haya gente que piense" que los socialistas tienen que ir "con pantalones raídos" y no pueden tener unas vacaciones "estupendas"

VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha reclamado un giro en la política española hacia un modelo "más europeo", pues considera que es "el único país que lleva 40 años sin un Gobierno de coalición" mientras en el continente existe "una cultura del pacto, y no pasa nada".

Así lo ha defendido el también alcalde de Valladolid en un foro organizado por el Diario de Valladolid-El Mundo con el título 'Conversaciones políticas', en el que se le ha preguntado por la posibilidad de que el PSOE necesite un acuerdo con Podemos para gobernar en España.

El representante socialista ha manifestado que espera que el PSOE no dependa "inexorablemente" de Podemos, pero ha reiterado la idea de que se debe "no tener miedo" al entendimiento con el partido que dirige Pablo Iglesias, ya que consideraría positivo que "los nuevos partidos se integren en los gobiernos".

Asimismo, ha lamentado que actualmente España se encuentra en una época "de exclusión y confrontación" y ha apostado por un modelo "más europeo", ya que ha aseverado que este es "el único país que lleva 40 años sin un gobierno de coalición", mientras que en el continente hay "una cultura del pacto y no pasa nada".

En todo caso, ha considerado que "ahora" el PSOE "no puede entenderse con Podemos" porque "no se dan las condiciones", pero no ha descartado que en un futuro pudiera llegarse a acuerdos. "Ojalá hubiera una situación como en Valladolid, de entendimiento razonable y con un gobierno desde la izquierda para todos", ha reflexionado el alcalde vallisoletano, que gobierna junto a una plataforma impulsada en su día por Izquierda Unida y con el apoyo del partido creado por Podemos para las Elecciones de 2015.

Por otro lado, ha negado una posible gran coalición con el Partido Popular ya que ha ironizado que "ni siquiera Ciudadanos se lo plantea", al tiempo que ha apuntado que ve "difícil" que los socialistas se entiendan con el PP porque "no es el mejor ejemplo de cumplimiento de la Ley".

EXPERIENCIA COMO PORTAVOZ

Después de algo menos de tres meses como portavoz de la Ejecutiva federal socialista, Puente ha calificado su experiencia de positiva, pese a que ha reconocido que ha tenido momentos "agridulces", sobre todo debido a la "relación con los medios de comunicación", pues ha reconocido que el es "muy cercano" pero que en Madrid se han sacado de contexto algunas de sus opiniones, como ocurrió con las afirmaciones sobre la situación de Venezuela por las que afirma que se le acusó de ser "chavista", cuando se considera "socialdemócrata" y partidario del libre mercado.

De hecho, ha recordado que después de eso "un medio digital" aseguró que sus vacaciones costaban "18.000 euros a la semana", algo que ha desmentido ya que se encontraba "en la casa de un amigo" en una urbanización en Málaga. En todo caso, se ha preguntado "cuál sería el problema" si esa cifra hubiera sido cierta y se hubiera pagado con su dinero y el de su mujer unas "vacaciones estupendas".

Por ello, ha mostrado su sorpresa porque "haya gente que crea que los socialistas" tienen que ir "con los pantalones raídos".