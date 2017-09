Podemos acusa a Lambán de no hacer "lo que le pide la calle" y de usar la Presidencia "como trinchera"

14/09/2017 - 13:38

El presidente ofrece comenzar a negociar el Presupuesto de 2018 y Podemos dice que no se puede reducir una Comunidad a un presupuesto

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Maru Díaz, ha acusado al presidente del Gobierno autonómico, el socialista Javier Lambán, de "no tener la iniciativa para hacer lo que la calle le está pidiendo" y de utilizar "la presidencia como trinchera", así como para "intentar interferir en la vida interna de otros partidos y del suyo propio".

Díaz ha intervenido en la segunda sesión del Debate del estado de la Comunidad, ante el pleno de las Cortes de Aragón, donde ha calificado de "decepcionante" el discurso de Lambán de este miércoles, un debate "de cierre y chispún de cara a una posible reelección" y que "delató que en 2017 no ha hecho nada y llevamos un año perdido".

A su entender, su intervención es "un ejemplo de uso del debate parlamentario para algo que no son los fines del Gobierno" fruto de la deriva "de las democracias en partitocracias", en la que también ha enmarcado su "amenaza de dejar la presidencia si perdía su proceso interno" para ser reelegido secretario general del PSOE Aragón.

Díaz ha manifestado que Lambán "no engaña a nadie cuando intenta hacer crecer que el único fallo de su modelo de país es que no tiene Presupuestos porque este año los tiene y no ha hecho nada" y ha opinado que el jefe del Ejecutivo aragonés "no entienden las necesidades sociales que hay detrás de cada una de las reivindicaciones" de la formación morada en la negociación de las cuentas de la Comunidad.

A su entender, el presidente autonómico ha realizado un "diagnóstico erróneo" porque "no tiene debilidad parlamentaria, tiene otro problema, una parálisis del Gobierno por inacción propia" por "falta de proyecto político" y por eso "se necesita un cambio de rumbo".

Díaz le ha indicado a Lambán que llegó al Gobierno de Aragón en 2015 "con las calles llenas de gente que pedían un cambio y regeneración democrática y dos años después no le sigue la calle, hace mucho que se olvidó por lo que fue investido y ahora está ante una legislatura fallida y decepcionante".

La portavoz de Podemos ha achacado la actitud de Lambán a que "abordaron al investidura sin decidir si querían apostar por andar un camino del cambio o seguir alimentando algunos de los pilares del régimen que les ha hecho ser lo que son" y por eso aprueba el Presupuesto con Podemos "y lo ejecuta con el PP".

PRECARIEDAD

Maru Díaz ha reclamado "acabar con la precariedad y atajar la corrupción", para criticar la orden de subvenciones a los cuidadores de la dependencia, que va a dejar "a 10.000 mujeres fuera", a pesar de que contaba con dos millones de euros. "No han entendido que la dependencia es un nicho de empleo", ha criticado.

Además, ha lamentado el trato dado a los trabajadores de Sarga y que Lambán intente "vender dos años después un plan de infraestructuras educativas en un año que ha sido fiasco tras fiasco, con colegios que no han llegado a tiempo".

La portavoz de Podemos ha opinado que el Gobierno "no tiene claro el modelo territorial" y solo ha logrado la ley de capitalidad "y creo que no es éxito suyo". Por otra parte, le ha afeado algunas "mentirijillas" manifestadas durante la intervención de este miércoles, como afirmar que se está negociando la ley de la Función Pública cuando el diálogo está bloqueado.

La portavoz de Podemos ha subrayado que "no está tan claro que Aragón nos va bien" porque la recuperación económica se está sustentando en "la cronificación de la precariedad y en el aumento de la brecha salarial" en vez de apostar por un cambio de modelo económico.

Según ha indicado, en el último año ha aumentado un 1,3 por ciento la tasa de pobreza en Aragón, que se eleva al 18 por ciento ya que "tener trabajo no te asegura dejar de ser pobre" y además esta Comunidad "encabeza la lista de Comunidades con mayor brecha salarial".

La portavoz de Podemos ha precisado que frente a esta situación el Gobierno presentó una ley de renta social básica que no tiene en cuenta "el cambio del modelo laboral" y que los trabajadores no deben tener que aceptar cualquier empleo "para poder sobrevivir".

La parlamentaria le ha dicho a Lambán que desde el Gobierno sí se puede actuar introduciendo, por ejemplo, cláusulas sociales en la contratación pública. También ha advertido de que "el crédito no fluye" y el año pasado hubo en Aragón 727 ejecuciones hipotecarias.

INVITACIÓN AL DIÁLOGO

El presidente del Gobierno, Javier Lambán, ha manifestado que su discurso fue de exposición de la "realización de los compromisos" porque ha asegurado que el suyo es un Gobierno que cumple los acuerdos alcanzados y en esa línea han ido las medidas anunciadas, pero ha esgrimido que "las políticas públicas sin Presupuestos son difíciles de llevar a cabo".

"No es lo único importante, pero sí es imprescindible" y por eso ha invitado a Podemos "a ensayar nuevos acuerdos y a buscar pronto uno para el Presupuesto de 2018", para confiar en que "imperará la responsabilidad" y "pese al ruido que generamos ustedes y nosotros, esta vez las nueces prevalezcan y demos satisfacción a las demanda de cambio político de las urnas".

Al respecto, la portavoz de Podemos ha manifestado que "nos hace un guiño" y pide "que nos sentemos a hablar no sé de qué", para sostener que no se puede reducir una Comunidad a un presupuesto.

UN PROYECTO PARA ARAGÓN

Por otra parte, Lambán ha asegurado que su Gobierno sí tiene un proyecto y ha subrayado que "queremos que Aragón sea líder en solidaridad, que aproveche sus ventajas estratégicas para ser líder en crecimiento económico" y que éste "se reparta de manera justa y a través de un empleo digno", desarrollando la innovación, así como siendo una Comunidad "que juegue un papel relevante en la gobernanza de España".

Para eso, ha abogado por desarrollar el Estatuto de Autonomía e impulsar "una reforma en la Constitución que permita a las Comunidades participar en la gobernanza del Estado", para aclarar que "autonomía no es sinónimo de soberanismo" porque "la soberanía popular es única e indivisible del pueblo español y eso dice la Constitución".

De su gestión de 2017, Lambán ha defendido el trabajo del Gobierno que ha contribuido a atraer inversiones como la de BonÁrea, el impulso a la reapertura de la línea internacional del Canfranc, logrando un "paso irreversible", y la introducción del artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón en la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, "que no surtirá efecto de aquí a mañana pero contribuirá resolver el problema de financiación", ha vaticinado.

Finalmente, ha asegurado que "hemos cumplido el acuerdo" sobre las brigadas forestales, aunque "podemos seguir avanzando en ese terreno" y ha asegurado que Sarga es una empresa pública "que hemos tratado con mucho cuidado, erradicando fórmulas de gestión con poco transparencia y encauzándola por la dirección que debió tener desde el principio".