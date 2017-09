Quince películas competirán en la Sección Oficial, entre ellas tres óperas primas

14/09/2017 - 13:46

La 62 edición de Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) incluirá este año ofrecerá en su Sección Oficial quince títulos en competición de nombres de autores ligados al Festival, con primeras y segundas películas de realizadores internacionales.

VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)

En el primer grupo figuran Naomi Kawase, Sally Potter, Agnieszka Holland, Joanna Kos-Krauze y Krzysztof Krauze, e Isabel Coixet, quien inaugurará el Festival con 'La librería' (The Bookshop).

Los espectadores del Festival podrán ver 'Hikari' (Radiance), de 'Naomi Kawase' (Japón/Francia); 'The Party', de Sally Potter (Reino Unido); 'Pokot' (Spoor), de Agnieszka Holland (Polonia/Alemania/República Checa/Suecia/Eslovaquia), y 'Ptaki Spiewaja w Kigali' (Birds Are Singing In Kigali), de Joanna Kos-Krauze y Krzysztof Krauze (Polonia).

Junto a estos nombres, aparecen otros realizadores cuya obra se asomará por primera vez a la Seminci como la brasileña Laís Bodanzky, que presentará 'Como nossos pais' (Just Like Our Parents), su cuarto largometraje; 'Carpinteros', quinta película del director dominicano José María Cabral; 'The Nile Hilton Incident', tercer largo de ficción del realizador sueco Tarik Saleh, y 'Undir trénu' (Under The Tree), tercer largometraje de ficción del islandés Hafsteinn Gunnar Sigurdsson.

En cuanto a los nuevos realizadores, la Sección Oficial reunirá tres óperas primas y tres segundas películas. Entre las primeras, se trata de 'Daha!' (More), de Onur Saylak (Turquía); 'Jeune femme' (Montparnasse Bienvenue), de Leonor Serraille (Francia); y 'Me mzis skivi var dedamicaze' (I Am Truly A Drop Of Sun On Earth), de Elene Naveriani (Georgia). Las segundas películas son 'Gabriel e a montanha (Gabriel y la montaña), de Fellipe Gamarano Barbosa (Brasil); 'Freiheit' (Freedom), de Jan Sepckenbach (Alemania), y 'The Rider', de Chloé Zhao (USA).

Todas ellas optarán al Premio 'Pilar Miró' al Mejor Nuevo Realizador.

De esta manera, la Sección Oficial de la 62 Seminci, que se celebrará del 21 al 28 de octubre, incluirá nueve largometrajes dirigidos por mujeres, y su programación se completará con nuevos títulos en los próximos días.

'La librería' (The Bookshop), de la directora Isabel Coixet, coproducción de España junto a Reino Unido, protagonizada por Emily Mortimer, Bill Nighy y Patricia Clarkson.

Isabel Coixet regresa al festival tras clausurar la 60 edición de Seminci con su anterior película Nadie quiere la noche, que presentó junto a la actriz Juliette Binoche, protagonista de dicho film y galardonada con la Espiga de Honor del certamen.